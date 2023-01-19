Юный журналист из ХМАО поблагодарил Комарову за стимул

Юный журналист из Югорска (ХМАО) Тимофей Бородин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за огромный стимул продолжать заниматься журналистикой. Глава региона разместила пост мальчика на своей странице в telegram-канале по его просьбе.
«Сегодня мой самый лучший день! Я стал участником презентации молодежной стартап-студии, где получил первый свой опыт в журналистике. Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за то, что сегодня я пережил настоящий шквал самых разных эмоций и за ваши теплые объятия. Вы дали огромный стимул продолжать заниматься журналистикой, которая сближает людей, делая их простыми и понятными», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район. Помимо посещения социальных учреждений, глава региона провела встречи с волонтерами и молодежью.
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