Юный журналист из ХМАО поблагодарил Комарову за стимул

20 января 2023 в 08:24 Размер текста - 17 +

Комарова разместила пост Тимофея Бородина на своих страницах в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Юный журналист из Югорска (ХМАО) Тимофей Бородин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за огромный стимул продолжать заниматься журналистикой. Глава региона разместила пост мальчика на своей странице в telegram-канале по его просьбе. «Сегодня мой самый лучший день! Я стал участником презентации молодежной стартап-студии, где получил первый свой опыт в журналистике. Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за то, что сегодня я пережил настоящий шквал самых разных эмоций и за ваши теплые объятия. Вы дали огромный стимул продолжать заниматься журналистикой, которая сближает людей, делая их простыми и понятными», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район. Помимо посещения социальных учреждений, глава региона провела встречи с волонтерами и молодежью.

Юный журналист из Югорска (ХМАО) Тимофей Бородин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за огромный стимул продолжать заниматься журналистикой. Глава региона разместила пост мальчика на своей странице в telegram-канале по его просьбе. «Сегодня мой самый лучший день! Я стал участником презентации молодежной стартап-студии, где получил первый свой опыт в журналистике. Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за то, что сегодня я пережил настоящий шквал самых разных эмоций и за ваши теплые объятия. Вы дали огромный стимул продолжать заниматься журналистикой, которая сближает людей, делая их простыми и понятными», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район. Помимо посещения социальных учреждений, глава региона провела встречи с волонтерами и молодежью.