19 января 2023

Юный журналист из ХМАО поблагодарил Комарову за стимул

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова разместила пост Тимофея Бородина на своих страницах в соцсетях Фото:

Юный журналист из Югорска (ХМАО) Тимофей Бородин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за огромный стимул продолжать заниматься журналистикой. Глава региона разместила пост мальчика на своей странице в telegram-канале по его просьбе.

«Сегодня мой самый лучший день! Я стал участником презентации молодежной стартап-студии, где получил первый свой опыт в журналистике. Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за то, что сегодня я пережил настоящий шквал самых разных эмоций и за ваши теплые объятия. Вы дали огромный стимул продолжать заниматься журналистикой, которая сближает людей, делая их простыми и понятными», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район. Помимо посещения социальных учреждений, глава региона провела встречи с волонтерами и молодежью.

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Юный журналист из Югорска (ХМАО) Тимофей Бородин поблагодарил губернатора Югры Наталью Комарову за огромный стимул продолжать заниматься журналистикой. Глава региона разместила пост мальчика на своей странице в telegram-канале по его просьбе. «Сегодня мой самый лучший день! Я стал участником презентации молодежной стартап-студии, где получил первый свой опыт в журналистике. Спасибо Вам, Наталья Владимировна, за то, что сегодня я пережил настоящий шквал самых разных эмоций и за ваши теплые объятия. Вы дали огромный стимул продолжать заниматься журналистикой, которая сближает людей, делая их простыми и понятными», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова с рабочей поездкой посетит Югорск и Советский район. Помимо посещения социальных учреждений, глава региона провела встречи с волонтерами и молодежью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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