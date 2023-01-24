Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (ФНС) Александр Жеребцов избавился от временного статуса «и.о» и стал действующим главой ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления.
«Александр Жеребцов с 25 января назначен на должность руководителя управления ФНС. До назначения он занимал должность заместителя руководителя и являлся и. о. руководителя», — сообщили URA.RU в ведомстве.
Чтобы представить коллективу руководителя, в Челябинск из Москвы приехала замруководителя Светлана Бондарчук. Жеребцову 37 лет. Работу в налоговых органах начал в 2006 году. Ранее ведомством руководил Михаил Бирюк, который в конце мая был переведен на аналогичную должность в ХМАО.
В новом статусе Жеребцов 25 января встретился с губернатором региона Алексеем Текслером. С главой области обсудили меры поддержки ответственных налогоплательщиков.
Александра Жеребцова губернатору Алексею Текслеру представила замруководителя ФНС Светлана Бондарчук
Фото: пресс-служба губернатора области
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Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (ФНС) Александр Жеребцов избавился от временного статуса «и.о» и стал действующим главой ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Александр Жеребцов с 25 января назначен на должность руководителя управления ФНС. До назначения он занимал должность заместителя руководителя и являлся и. о. руководителя», — сообщили URA.RU в ведомстве. Чтобы представить коллективу руководителя, в Челябинск из Москвы приехала замруководителя Светлана Бондарчук. Жеребцову 37 лет. Работу в налоговых органах начал в 2006 году. Ранее ведомством руководил Михаил Бирюк, который в конце мая был переведен на аналогичную должность в ХМАО. В новом статусе Жеребцов 25 января встретился с губернатором региона Алексеем Текслером. С главой области обсудили меры поддержки ответственных налогоплательщиков.