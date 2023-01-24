Главный челябинский налоговик избавился от временного статуса. Фото

25 января 2023 в 17:30 Размер текста - 17 +

В налоговой службе региона новый руководитель официально назначен 25 января Фото: Александр Елизаров © URA.RU Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (ФНС) Александр Жеребцов избавился от временного статуса «и.о» и стал действующим главой ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Александр Жеребцов с 25 января назначен на должность руководителя управления ФНС. До назначения он занимал должность заместителя руководителя и являлся и. о. руководителя», — сообщили URA.RU в ведомстве. Чтобы представить коллективу руководителя, в Челябинск из Москвы приехала замруководителя Светлана Бондарчук. Жеребцову 37 лет. Работу в налоговых органах начал в 2006 году. Ранее ведомством руководил Михаил Бирюк, который в конце мая был переведен на аналогичную должность в ХМАО. В новом статусе Жеребцов 25 января встретился с губернатором региона Алексеем Текслером. С главой области обсудили меры поддержки ответственных налогоплательщиков. Александра Жеребцова губернатору Алексею Текслеру представила замруководителя ФНС Светлана Бондарчук Фото: пресс-служба губернатора области

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Челябинской области (ФНС) Александр Жеребцов избавился от временного статуса «и.о» и стал действующим главой ведомства. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления. «Александр Жеребцов с 25 января назначен на должность руководителя управления ФНС. До назначения он занимал должность заместителя руководителя и являлся и. о. руководителя», — сообщили URA.RU в ведомстве. Чтобы представить коллективу руководителя, в Челябинск из Москвы приехала замруководителя Светлана Бондарчук. Жеребцову 37 лет. Работу в налоговых органах начал в 2006 году. Ранее ведомством руководил Михаил Бирюк, который в конце мая был переведен на аналогичную должность в ХМАО. В новом статусе Жеребцов 25 января встретился с губернатором региона Алексеем Текслером. С главой области обсудили меры поддержки ответственных налогоплательщиков.