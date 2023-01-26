Свердловчанам, переплатившим за свет в декабре, сделают перерасчет

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В квитанциях свердловчан за январь и февраль сделают перерасчет

Жителям Свердловской области, которые получили большие счета за электроэнергию в декабре 2022 года, сделают перерасчет. В январе и феврале они получат возврат лишних начислений. Об этом рассказала руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова, передает корреспондент URA.RU.

«Управляющие компании, выставившие счета по высоким тарифам (которые под конец 2022 года отменила Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.), сделали это лишь потому, что выставляли счета рано — 23 декабря [до решения ФАС об отмене высоких тарифов]. И те, кто это сделал — они в отчетных периодах за январь и февраль вернут деньги до уровня тарифов 2022 года. Граждане могут ожидать возврат излишнего начисления за декабрь», — отметила Разумова.

Свердловская область оставалась единственным регионом в стране с наличием ночного тарифа днем в выходные и праздничные дни. Сейчас эту меру поддержки отменили, в итоге двуставочный тариф почти сравнялся по размеру с одноставочным.

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Жителям Свердловской области, которые получили большие счета за электроэнергию в декабре 2022 года, сделают перерасчет. В январе и феврале они получат возврат лишних начислений. Об этом рассказала руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова, передает корреспондент URA.RU. «Управляющие компании, выставившие счета по высоким тарифам (которые под конец 2022 года отменила Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.), сделали это лишь потому, что выставляли счета рано — 23 декабря [до решения ФАС об отмене высоких тарифов]. И те, кто это сделал — они в отчетных периодах за январь и февраль вернут деньги до уровня тарифов 2022 года. Граждане могут ожидать возврат излишнего начисления за декабрь», — отметила Разумова. Свердловская область оставалась единственным регионом в стране с наличием ночного тарифа днем в выходные и праздничные дни. Сейчас эту меру поддержки отменили, в итоге двуставочный тариф почти сравнялся по размеру с одноставочным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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