Свердловчанам, переплатившим за свет в декабре, сделают перерасчет

В квитанциях свердловчан за январь и февраль сделают перерасчет Владимир Андреев © URA.RU

Жителям Свердловской области, которые получили большие счета за электроэнергию в декабре 2022 года, сделают перерасчет. В январе и феврале они получат возврат лишних начислений. Об этом рассказала руководитель управления тарифов и ценообразования Свердловского филиала «Энергосбыт Плюс» Наталья Разумова, передает корреспондент URA.RU.

«Управляющие компании, выставившие счета по высоким тарифам (которые под конец 2022 года отменила Федеральная антимонопольная служба - прим. ред.), сделали это лишь потому, что выставляли счета рано — 23 декабря [до решения ФАС об отмене высоких тарифов]. И те, кто это сделал — они в отчетных периодах за январь и февраль вернут деньги до уровня тарифов 2022 года. Граждане могут ожидать возврат излишнего начисления за декабрь», — отметила Разумова.

Свердловская область оставалась единственным регионом в стране с наличием ночного тарифа днем в выходные и праздничные дни. Сейчас эту меру поддержки отменили, в итоге двуставочный тариф почти сравнялся по размеру с одноставочным.