Американский ученый раскрыл 10 секретов диеты, которая поможет прожить сто лет

Ученые посоветовали есть больше растительной пищи, меньше мяса и сладостей, чтобы прожить дольше. К таким выводам пришел научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер, рассказали исследователи Global Wellness Institute.
«Бюттнер считается первым, кто выделил „голубые зоны“ Земли: пять мест, где, по статистике, люди живут дольше и обладают более крепким здоровьем. Часто они доживают до 100 лет и более, они не страдают от хронических заболеваний», — передает газета
- Бюттнер отметил, что у долгожителей 95% рациона состоит из растительных продуктов. Рекомендуется отдавать предпочтение зелени, шпинату, фасоли, орехам, семенам и цельнозерновым продуктам;
- Лучше отказаться от частого потребления мяса. Стоит есть мясо не чаще двух раз в неделю и делать выбор в пользу кошерного. Исследователи посоветовали избегать переработанного мяса, такого как колбаса;
- До трех унций рыбы в день будет достаточно. Ученый порекомендовал отдавать предпочтение рыбе, которая находится в середине пищевой цепочки (форель, морской окунь, сардины, аноусы);
- Вместо молока лучше есть йогурт и сыр. Коровье молоко не подходит для пищеварительной системы человека;
- Стоит есть не более трех яиц в неделю. Их можно подавать вместе с цельнозерновыми и растительными продуктами;
- Желающим долго жить нужно увеличить количество бобов в районе. Живущие в «голубой зоне» едят в четыре раза больше бобовых, чем в других странах;
- Сладкое рекомендуется есть только по праздникам. Продукты с низким содержанием жиров стоит избегать;
- Орехи положительно влияют на продолжительность жизни. Смерть среди тех, кто есть ежедневно орехи, ниже на 20%. Рекомендуется употреблять две горсти в день;
- Натуральные продукты с минимальной обработкой также помогут прожить до ста лет. Их едят вареными, сырыми и перемолотыми;
- Хлеб из цельных злаков подойдет лучше продукции из отбеленной муки. Также можно есть хлеб на закваске.
Сокращает жизнь потребление алкоголя, который даже в малых дозах повышает риск развития рака. Также негативно влияет на продолжительность жизни потребление бекона, сосисок, жирных продуктов.
Сотни тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.