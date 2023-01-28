Американский ученый раскрыл 10 секретов диеты, которая поможет прожить сто лет Американский ученый: потребление бобовых и овощей способствует долголетию 29 января 2023 в 10:39 Размер текста - 17 + Исследователи рекомендуют есть яйца вместе с овощами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ученые посоветовали есть больше растительной пищи, меньше мяса и сладостей, чтобы прожить дольше. К таким выводам пришел научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер, рассказали исследователи Global Wellness Institute. «Бюттнер считается первым, кто выделил „голубые зоны“ Земли: пять мест, где, по статистике, люди живут дольше и обладают более крепким здоровьем. Часто они доживают до 100 лет и более, они не страдают от хронических заболеваний», — передает газета South China Morning Post . Бюттнер отметил, что у долгожителей 95% рациона состоит из растительных продуктов. Рекомендуется отдавать предпочтение зелени, шпинату, фасоли, орехам, семенам и цельнозерновым продуктам;

Лучше отказаться от частого потребления мяса. Стоит есть мясо не чаще двух раз в неделю и делать выбор в пользу кошерного. Исследователи посоветовали избегать переработанного мяса, такого как колбаса;

До трех унций рыбы в день будет достаточно. Ученый порекомендовал отдавать предпочтение рыбе, которая находится в середине пищевой цепочки (форель, морской окунь, сардины, аноусы);

Вместо молока лучше есть йогурт и сыр. Коровье молоко не подходит для пищеварительной системы человека;

Стоит есть не более трех яиц в неделю. Их можно подавать вместе с цельнозерновыми и растительными продуктами;

Желающим долго жить нужно увеличить количество бобов в районе. Живущие в «голубой зоне» едят в четыре раза больше бобовых, чем в других странах;

Сладкое рекомендуется есть только по праздникам. Продукты с низким содержанием жиров стоит избегать;

Орехи положительно влияют на продолжительность жизни. Смерть среди тех, кто есть ежедневно орехи, ниже на 20%. Рекомендуется употреблять две горсти в день;

Натуральные продукты с минимальной обработкой также помогут прожить до ста лет. Их едят вареными, сырыми и перемолотыми;

Хлеб из цельных злаков подойдет лучше продукции из отбеленной муки. Также можно есть хлеб на закваске. Сокращает жизнь потребление алкоголя, который даже в малых дозах повышает риск развития рака. Также негативно влияет на продолжительность жизни потребление бекона, сосисок, жирных продуктов. Ученые посоветовали есть больше растительной пищи, меньше мяса и сладостей, чтобы прожить дольше. К таким выводам пришел научный сотрудник National Geographic Дэн Бюттнер, рассказали исследователи Global Wellness Institute. «Бюттнер считается первым, кто выделил „голубые зоны“ Земли: пять мест, где, по статистике, люди живут дольше и обладают более крепким здоровьем. Часто они доживают до 100 лет и более, они не страдают от хронических заболеваний», — передает газета South China Morning Post. Сокращает жизнь потребление алкоголя, который даже в малых дозах повышает риск развития рака. Также негативно влияет на продолжительность жизни потребление бекона, сосисок, жирных продуктов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям