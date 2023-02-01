Премьер Британии открестился от отправки войск на Украину

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак отверг призывы британских военных чиновников и политиков к тому, чтобы отправить войска на Украину. Об этом заявил официальный представитель британского лидера.
«Правительство [Соединенного королевства] не собирается направлять свои войска на Украину, несмотря на призывы ряда политиков. Нет никаких планов, предполагающих отправку», — сообщил представитель Сунака агентству ТАСС. Он, однако, не исключил возможности поставок ракет большей дальности для Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Ранее бывший замминистра обороны Великобритании Джеральд Ховарт призвал к отправке военных НАТО на территорию Украины для дальнейшего противостояния с Россией, слова передает «Царьград». Кроме того, бывший премьер-министр Великобритании призвал Соединенные Штаты поставить ВСУ истребители, танки и ракеты дальнего радиуса действия.
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