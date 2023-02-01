В детской больнице развелись голуби и тараканы, кроме того, там скудно кормят детей
В Чебаркуле Челябинской области жители жалуются на детскую больницу, где в вентиляции поселились голуби, а по полу бегают тараканы. Об этом жители рассказали в соцсети.
«Город Чебаркуль, детская больница. В вентиляции голуби, по больнице бегают тараканы. Суп из моркови и капусты с крошками „мяса“, детям добавляют картошку», — сообщается в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
URA.RU связалось с минздравом региона. Там обещали дать комментарий позже.
В палатах и душевых очень плохое освещение
В больнице выдают скудное питание — супы с овощами и небольшим количеством мяса
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