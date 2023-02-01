01 февраля 2023

В Челябинской области в детской больнице поселились тараканы и голуби. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт по теме Поликлиника. Больница. Челябинск, ребенок, телефон, рисунок, дети, мальчик, здоровье, детская поликлиника, детская больница
В детской больнице развелись голуби и тараканы, кроме того, там скудно кормят детей Фото:

В Чебаркуле Челябинской области жители жалуются на детскую больницу, где в вентиляции поселились голуби, а по полу бегают тараканы. Об этом жители рассказали в соцсети.

«Город Чебаркуль, детская больница. В вентиляции голуби, по больнице бегают тараканы. Суп из моркови и капусты с крошками „мяса“, детям добавляют картошку», — сообщается в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».

URA.RU связалось с минздравом региона. Там обещали дать комментарий позже.

В палатах и душевых очень плохое освещение
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В больнице выдают скудное питание — супы с овощами и небольшим количеством мяса
Фото:

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В Чебаркуле Челябинской области жители жалуются на детскую больницу, где в вентиляции поселились голуби, а по полу бегают тараканы. Об этом жители рассказали в соцсети. «Город Чебаркуль, детская больница. В вентиляции голуби, по больнице бегают тараканы. Суп из моркови и капусты с крошками „мяса“, детям добавляют картошку», — сообщается в паблике «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте». URA.RU связалось с минздравом региона. Там обещали дать комментарий позже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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