В Кремле похвалили Вучича за пророссийскую позицию

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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Россия ценит отношения с Сербией, заявил Дмитрий Песков Фото:

Россия ценит усилия президента Сербии Александра Вучича, который сопротивляется давлению Запада и не вводит против РФ санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни. Мы понимаем, какому давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. Мы понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Мы ценим позицию сербского руководства и надеемся, что наши двусторонние отношения и дальше будут развиваться по восходящей», — заявил Песков.

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Россия ценит усилия президента Сербии Александра Вучича, который сопротивляется давлению Запада и не вводит против РФ санкции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы дорожим нашими отношениями с Сербией. Они имеют глубокие исторические корни. Мы понимаем, какому давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада. Мы понимаем, какой ценой и какими усилиями сербскому руководству удавалось до сих пор выдерживать это давление. Мы ценим позицию сербского руководства и надеемся, что наши двусторонние отношения и дальше будут развиваться по восходящей», — заявил Песков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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