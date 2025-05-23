РЖД вводит новые пассажирские вагоны с более длинными полками

Пассажирские вагоны с более длинными полками начнут курсировать между Москвой и Санкт-Петербургом уже осенью 2025 года. Об этом сообщил глава РЖД Олег Белозеров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
«38 расширенных вагонов с более комфортными местами для пассажиров уже осенью начнут курсировать по маршруту Москва — Санкт-Петербург», — передали слова Олега Белозерова в telegram-канале правительства РФ. Также глава РЖД отметил, что в течение 2025 года планируется закупить больше пассажирских вагонов для поставок в 11 регионов России.
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