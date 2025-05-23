Рубио требует ужесточения санкций против России, но Трамп против этого

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Рубио поддерживает принятие законопроекта Грэма* с ужесточением мер против РФ
Рубио поддерживает принятие законопроекта Грэма* с ужесточением мер против РФ Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Госсекретарь США Марко Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций и поддерживает принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ), предусматривающего новые меры против Москвы. Однако президент Штатов Дональд Трамп относится к этому с неохотой, сообщает близкий к госсекретарю источник.

«Заметьте, как Рубио поднимает вопрос санкций ежедневно. Он хочет продвижения конгресса с законопроектом Грэма*, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с Москвой», — сообщил собеседник New Lines. В то же время отмечается, что американский президент Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой. Сам Рубио ранее заявлял, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта Грэма* в конгрессе США.

Законопроект Линдси Грэма* «Акт о санкциях против России в 2025 году» был внесен в сенат первого апреля. Документ предусматривает введение санкций и других мер в случае отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения будущих соглашений. В частности, предлагается установить импортные пошлины до 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ и уран, а также запретить гражданам США участие в операциях с российскими долговыми бумагами. В Кремле ранее подчеркивали, что давление на Россию бесполезно и страна справится с санкционным давлением. В Москве также отмечали, что западные ограничения не достигают поставленных целей и негативно сказываются на мировой экономике.

*Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.

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Госсекретарь США Марко Рубио выступает за ужесточение антироссийских санкций и поддерживает принятие законопроекта сенатора-республиканца Линдси Грэма (внесенного в список террористов и экстремистов в РФ), предусматривающего новые меры против Москвы. Однако президент Штатов Дональд Трамп относится к этому с неохотой, сообщает близкий к госсекретарю источник. «Заметьте, как Рубио поднимает вопрос санкций ежедневно. Он хочет продвижения конгресса с законопроектом Грэма*, потому что у него есть большинство, которое может преодолеть вето в сенате, и это может сорвать любую перезагрузку отношений с Москвой», — сообщил собеседник New Lines. В то же время отмечается, что американский президент Дональд Трамп относится к идее ужесточения ограничений с неохотой. Сам Рубио ранее заявлял, что донес до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта Грэма* в конгрессе США. Законопроект Линдси Грэма* «Акт о санкциях против России в 2025 году» был внесен в сенат первого апреля. Документ предусматривает введение санкций и других мер в случае отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения будущих соглашений. В частности, предлагается установить импортные пошлины до 500% на товары из стран, закупающих у России нефть, газ и уран, а также запретить гражданам США участие в операциях с российскими долговыми бумагами. В Кремле ранее подчеркивали, что давление на Россию бесполезно и страна справится с санкционным давлением. В Москве также отмечали, что западные ограничения не достигают поставленных целей и негативно сказываются на мировой экономике. *Линдси Грэм внесен в России в список террористов и экстремистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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