В Москве началась церемония прощания с народным артистом СССР, выдающимся хореографом Юрием Григоровичем. Как сообщает корреспондент URA.RU траурная церемония проходит на Исторической сцене Большого театра, где собралось множество почитателей творчества мастера.
«Это был чудесный человек. Это был потрясающий хореограф. Спасибо ему за ту краоту, которую он дал нашей стране и всему миру. Еще раз благодарность огромная ему и Царство Небесное», — поделилась Агнесса Балиева.
Юрий Григорович скончался 19 мая на 99-м году жизни. Причиной смерти артиста стали осложнения, вызванные двусторонней пневмонией. На протяжении последних двух недель своей жизни 98-летний хореограф находился в Центральной клинической больнице Москвы, где врачи предпринимал все возможные меры для его спасения.
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