Toyota отзывает часть машин из России

Toyota отзывает с российского рынка 195 минивэнов Alphard, реализованных на российском рынке с 30 сентября 2020 года по 31 марта 2021 года. Об этом сообщили в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии (Росстандарте).
«Отзыву подлежат 195 автомобилей Toyota Alphard», — говорится на сайте Росстандарта. Владельцы потенциально дефектных автомобилей получат уведомления о необходимости предоставить транспортные средства для ремонта посредством писем или телефонных звонков от представителей ООО «Тойота Мотор». Работы по замене детали будут проведены бесплатно в официальных дилерских центрах Toyota.
Причиной отзыва стало выявленное несоответствие конструкции креплений молдинга переднего капота. Из-за конструктивных особенностей креплений молдинг переднего капота указанных автомобилей подвержен деформации при перепадах температуры. Это может привести к появлению трещин и ослаблению фиксации молдинга. В случае продолжения эксплуатации автомобиля с подобным дефектом существует риск отсоединения молдинга, что способно создать препятствия для других участников дорожного движения. Для предотвращения возможных инцидентов на всех попавших под отзыв автомобилях будет произведена замена молдинга переднего капота.
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