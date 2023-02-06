06 февраля 2023

Пермские следователи ищут следы криминала на месте пожара, где погибли двое

© Служба новостей «URA.RU»
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п.Майкор, Юсьвинский район, Пермский край, дом, пепелище, весна, пожар в деревне
Спасти дом и людей не удалось Фото:

В Кудымкарском округе Пермского края следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека. Тела женщины и мужчины нашли 7 февраля после тушения дома в деревне Порьскокова.

«Следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермском краю.

По данным пожарных, им сообщение о возгорании поступило в 4:35 утра. Огонь уничтожил и дом, и на надворные постройки.

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В Кудымкарском округе Пермского края следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека. Тела женщины и мужчины нашли 7 февраля после тушения дома в деревне Порьскокова. «Следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермском краю. По данным пожарных, им сообщение о возгорании поступило в 4:35 утра. Огонь уничтожил и дом, и на надворные постройки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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