Пермские следователи ищут следы криминала на месте пожара, где погибли двое

Спасти дом и людей не удалось
В Кудымкарском округе Пермского края следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека. Тела женщины и мужчины нашли 7 февраля после тушения дома в деревне Порьскокова.
«Следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермском краю.
По данным пожарных, им сообщение о возгорании поступило в 4:35 утра. Огонь уничтожил и дом, и на надворные постройки.
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