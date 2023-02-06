Пермские следователи ищут следы криминала на месте пожара, где погибли двое

07 февраля 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Спасти дом и людей не удалось Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Кудымкарском округе Пермского края следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека. Тела женщины и мужчины нашли 7 февраля после тушения дома в деревне Порьскокова. «Следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермском краю. По данным пожарных, им сообщение о возгорании поступило в 4:35 утра. Огонь уничтожил и дом, и на надворные постройки.

В Кудымкарском округе Пермского края следователи начали проверку по факту пожара, в котором погибли два человека. Тела женщины и мужчины нашли 7 февраля после тушения дома в деревне Порьскокова. «Следователем с участием эксперта-криминалиста проводится осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, опрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сообщается на сайте СУ СКР по Пермском краю. По данным пожарных, им сообщение о возгорании поступило в 4:35 утра. Огонь уничтожил и дом, и на надворные постройки.