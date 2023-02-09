Махонина подставил ближайший соратник

Махонина подставил его ближайший соратник Алякринский

Махонин зря взялся за уборку снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сам себе создал проблему, забрав полномочия по уборке улиц в центре региональной столицы. Тема уборки дорог — «расстрельная». И если раньше он мог смело линчевать за «неожиданно выпавший зимой снег» мэра Демкина, то сейчас спрашивать приходится только с самого себя. В политтусовке считают, что идея по созданию отдельного предприятия по уборке принадлежит вице-премьеру Андрею Алякринскому, который входит в ближний круг Махонина.

И вот в январе прокуратура выдала предписание — убрать снег. А виноватого найти не получится. Тем более, что власти сами признают, что не могут набрать штат дорожников (кстати, по слухам, зарплату краевое предприятие предлагает ниже рынка). То есть весь негатив за качество уборки центра ложится на первое лицо региона, который официально инициировал законопроект по передаче полномочий.

Ирония судьбы в том, что полномочия по контролю за соблюдением правил благоустройства (определяют, что такое хорошо убранные дороги, а что такое плохо убранные дороги) остались у мэра Демкина. То есть теоретически мэр вправе оштрафовать краевого подрядчика. Пока глава города не дерзит. Но кто знает, как далеко зайдет их конфликт с Махониным.