Депутаты в ХМАО возмущены просьбой проспонсировать конкурс гармонистов, лоббируемый Квиткой

У депутатов попросили 150 тысяч рублей на проведение фестиваля гармонистов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутатов думы ХМАО возмутила просьба проспонсировать региональный конкурс «ГАРМОНиЯ», лоббистом которого является руководитель Уральского межрегионального координационного совета «Единой России» Иван Квитка. Парламентарии получили письмо за подписью спикера окружной думы Бориса Хохрякова, в котором говорится о просьбе поддержать конкурс суммой в размере 150 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказал источник в политических кругах и предоставил само письмо.

«Я считаю, смета мероприятия раздута, подарки слишком дорогие, а приглашение жюри из других регионов не оправдано. Можно было сделать дешевле, а сэкономленные деньги направить на другие нужды. Кроме того, непонятно, из каких средств будет осуществляться финансирование. Из личных? Из депутатского фонда?» — отметил источник URA.RU в политическом истеблишменте.

Агентство попыталось получить комментарий у спикера Думы ХМАО. Однако пресс-секретарь Хохрякова отказался разговаривать с корреспондентом URA.RU.

Прокомментировать информацию у самого Квитки также не удалось. Он не ответил на звонки и сообщения журналиста агентства. Известно, что ранее политик приезжал в Челябинск, где уговаривал местный партактив поддержать «ГАРМОНиЮ».