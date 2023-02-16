На Байкале произошло землетрясение в 5,9 балла

16 февраля 2023 в 08:39 Размер текста - 17 +

На Байкале произошло землетрясение, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,9. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области. «В Иркутской области в 05.35 по московскому времени зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал», — сообщают в telegram-канале ведомства. Там добавили, что точное место происшествия отмечено вблизи поселка Большое Голустное.

В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,9. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области. «В Иркутской области в 05.35 по московскому времени зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал», — сообщают в telegram-канале ведомства. Там добавили, что точное место происшествия отмечено вблизи поселка Большое Голустное.