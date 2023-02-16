На Байкале произошло землетрясение в 5,9 балла

На Байкале произошло землетрясение, сообщили в МЧС (архивное фото)
В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,9. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области.
«В Иркутской области в 05.35 по московскому времени зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал», — сообщают в
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