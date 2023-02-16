На Байкале произошло землетрясение в 5,9 балла

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, оползень
На Байкале произошло землетрясение, сообщили в МЧС (архивное фото) Фото:

В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,9. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области.

«В Иркутской области в 05.35 по московскому времени зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал», — сообщают в telegram-канале ведомства. Там добавили, что точное место происшествия отмечено вблизи поселка Большое Голустное.

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В акватории озера Байкал зафиксировано землетрясение магнитудой в 5,9. Об этом сообщает ГУМЧС по Иркутской области. «В Иркутской области в 05.35 по московскому времени зарегистрировано землетрясение в акватории озера Байкал», — сообщают в telegram-канале ведомства. Там добавили, что точное место происшествия отмечено вблизи поселка Большое Голустное.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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