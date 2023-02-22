Свердловского мэра наградили медалью Минобороны РФ. Фото

23 февраля 2023 в 10:49 Размер текста - 17 +

Вадим Пильников получил медаль «Генерал-полковник Дутов» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову вручили медаль «Генерал-полковник Дутов». Об этом Пильников сообщил в соцсетях. «Мне вручили медаль „Генерал-полковник Дутов“. Благодарю за награду и внимание», — написал Вадим Пильников. Медаль «Генерал-полковник Дутов» является знаком отличия в России, существующим для награждения представителей финансовых управлений. Медаль приняли в наградную систему в 2006 году. Ею поощряют тех, кто вносит весомый вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения войск. Фото: соцсети Вадима Пильникова Фото: соцсети Вадима Пильникова

Главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову вручили медаль «Генерал-полковник Дутов». Об этом Пильников сообщил в соцсетях. «Мне вручили медаль „Генерал-полковник Дутов“. Благодарю за награду и внимание», — написал Вадим Пильников. Медаль «Генерал-полковник Дутов» является знаком отличия в России, существующим для награждения представителей финансовых управлений. Медаль приняли в наградную систему в 2006 году. Ею поощряют тех, кто вносит весомый вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения войск.