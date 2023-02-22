22 февраля 2023

Свердловского мэра наградили медалью Минобороны РФ. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вручение ветеранам в УрФО медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Екатеринбург, медаль, 75 лет победы в великой отечественной войне
Вадим Пильников получил медаль «Генерал-полковник Дутов» (архивное фото) Фото:

Главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову вручили медаль «Генерал-полковник Дутов». Об этом Пильников сообщил в соцсетях.

«Мне вручили медаль „Генерал-полковник Дутов“. Благодарю за награду и внимание», — написал Вадим Пильников.

Медаль «Генерал-полковник Дутов» является знаком отличия в России, существующим для награждения представителей финансовых управлений. Медаль приняли в наградную систему в 2006 году. Ею поощряют тех, кто вносит весомый вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения войск.

Фото:
Фото:

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову вручили медаль «Генерал-полковник Дутов». Об этом Пильников сообщил в соцсетях. «Мне вручили медаль „Генерал-полковник Дутов“. Благодарю за награду и внимание», — написал Вадим Пильников. Медаль «Генерал-полковник Дутов» является знаком отличия в России, существующим для награждения представителей финансовых управлений. Медаль приняли в наградную систему в 2006 году. Ею поощряют тех, кто вносит весомый вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения войск.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...