Вадим Пильников получил медаль «Генерал-полковник Дутов» (архивное фото)
Главе городского округа Дегтярск Вадиму Пильникову вручили медаль «Генерал-полковник Дутов». Об этом Пильников сообщил в соцсетях.
«Мне вручили медаль „Генерал-полковник Дутов“. Благодарю за награду и внимание», — написал Вадим Пильников.
Медаль «Генерал-полковник Дутов» является знаком отличия в России, существующим для награждения представителей финансовых управлений. Медаль приняли в наградную систему в 2006 году. Ею поощряют тех, кто вносит весомый вклад в развитие и улучшение финансово-экономического обеспечения войск.
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