Apple выплатила России почти миллиард рублей

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Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей Фото:

Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» в размере 906 миллионов рублей. Эту информацию передает РИА Новости.

«Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Это дело «Лаборатории Касперского», — сообщил журналистам РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. Он также уточнил, что Apple грозило удвоение штрафа в случае неуплаты в срок.

Ранее Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей. Штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками.

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Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» в размере 906 миллионов рублей. Эту информацию передает РИА Новости. «Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Это дело «Лаборатории Касперского», — сообщил журналистам РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. Он также уточнил, что Apple грозило удвоение штрафа в случае неуплаты в срок. Ранее Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей. Штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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