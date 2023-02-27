Apple выплатила России почти миллиард рублей

Американская компания Apple оплатила антимонопольный штраф по делу с «Лабораторией Касперского» в размере 906 миллионов рублей. Эту информацию передает РИА Новости.
«Apple оплатил антимонопольный штраф в размере 906 миллионов рублей. Это дело «Лаборатории Касперского», — сообщил журналистам РИА Новости источник, знакомый с ходом дела. Он также уточнил, что Apple грозило удвоение штрафа в случае неуплаты в срок.
Ранее Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей. Штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками.
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