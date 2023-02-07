Apple попросила Россию отменить миллиардный штраф

07 февраля 2023 в 11:43 Размер текста - 17 +

Apple призывает признать многомиллиардный штраф незаконным Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple Inc. о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей за навязывание своей платежной системы в российских приложениях. Об этом сообщается в опубликованном определении суда. «Apple Inc. просит арбитражный суд Москвы признать незаконным постановление, которым компания была оштрафована на 1,2 миллиарда рублей», — передает определение суда РИА Новости. Там добавили, что штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками. Ранее сообщалось, что ФАС потребовала компанию Apple удалить ссылки на свои ресурсы. В службе обвинили компанию в доминирующем положении на рынке и нарушении антимонопольного законодательства.

Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple Inc. о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей за навязывание своей платежной системы в российских приложениях. Об этом сообщается в опубликованном определении суда. «Apple Inc. просит арбитражный суд Москвы признать незаконным постановление, которым компания была оштрафована на 1,2 миллиарда рублей», — передает определение суда РИА Новости. Там добавили, что штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками. Ранее сообщалось, что ФАС потребовала компанию Apple удалить ссылки на свои ресурсы. В службе обвинили компанию в доминирующем положении на рынке и нарушении антимонопольного законодательства.