Apple попросила Россию отменить миллиардный штраф

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Apple призывает признать многомиллиардный штраф незаконным Фото:

Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple Inc. о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей за навязывание своей платежной системы в российских приложениях. Об этом сообщается в опубликованном определении суда.

«Apple Inc. просит арбитражный суд Москвы признать незаконным постановление, которым компания была оштрафована на 1,2 миллиарда рублей», — передает определение суда РИА Новости. Там добавили, что штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками.

Ранее сообщалось, что ФАС потребовала компанию Apple удалить ссылки на свои ресурсы. В службе обвинили компанию в доминирующем положении на рынке и нарушении антимонопольного законодательства.

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Арбитражный суд Москвы получил просьбу от компании Apple Inc. о признании противозаконным штрафа, наложенным на компанию Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России, в размере 1,2 млрд рублей за навязывание своей платежной системы в российских приложениях. Об этом сообщается в опубликованном определении суда. «Apple Inc. просит арбитражный суд Москвы признать незаконным постановление, которым компания была оштрафована на 1,2 миллиарда рублей», — передает определение суда РИА Новости. Там добавили, что штраф был наложен за навязывание американской компанией своей платежной системы в приложениях, разработанных российскими разработчиками. Ранее сообщалось, что ФАС потребовала компанию Apple удалить ссылки на свои ресурсы. В службе обвинили компанию в доминирующем положении на рынке и нарушении антимонопольного законодательства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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