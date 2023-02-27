В аэропорт Сургута опаздывают южные рейсы. Скрин

В Сургут опаздывают самолеты из Сочи и Махачкалы

28 февраля 2023 в 01:46 Размер текста - 17 +

В Сургут опаздывают самолеты из Сочи и Махачкалы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолеты с южного направления опаздывают с прибытием в аэропорт Сургута. Прибытие самолета из Сочи авиакомпании Utair задерживается на час, а самолет авиакомпании «Победа» из Махачкалы опаздывает почти на пять часов, сообщает онлайн-табло сургутского международного аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ512 „Сочи (Адлер) — Сургут“, прибытие ожидается в 3:53. Рейс ДР501 „Махачкала — Сургут“, прибытие ожидается в 8:40», — информирует онлайн-табло аэропорта Сургута. Самолет из Сочи находится в пути, по расписанию он должен приземлиться ровно в три часа местного времени. Самолет из Махачкалы задерживается в аэропорту вылета, согласно расписанию он должен прилететь в Сургут в 4 часа 05 минут, но прибудет с опозданием почти на пять часов. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Нового Уренгоя в Тюмень. Причиной незапланированной посадки стал отказ генератора. Информация онлайн-табло аэропорта Сургута Фото: скрин с онлайн-табло аэропорта им. Салманова (Сургут)

Самолеты с южного направления опаздывают с прибытием в аэропорт Сургута. Прибытие самолета из Сочи авиакомпании Utair задерживается на час, а самолет авиакомпании «Победа» из Махачкалы опаздывает почти на пять часов, сообщает онлайн-табло сургутского международного аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ512 „Сочи (Адлер) — Сургут“, прибытие ожидается в 3:53. Рейс ДР501 „Махачкала — Сургут“, прибытие ожидается в 8:40», — информирует онлайн-табло аэропорта Сургута. Самолет из Сочи находится в пути, по расписанию он должен приземлиться ровно в три часа местного времени. Самолет из Махачкалы задерживается в аэропорту вылета, согласно расписанию он должен прилететь в Сургут в 4 часа 05 минут, но прибудет с опозданием почти на пять часов. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Нового Уренгоя в Тюмень. Причиной незапланированной посадки стал отказ генератора.