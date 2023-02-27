27 февраля 2023
26 февраля 2023

В аэропорт Сургута опаздывают южные рейсы. Скрин

В Сургут опаздывают самолеты из Сочи и Махачкалы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , аэропорт сургут
В Сургут опаздывают самолеты из Сочи и Махачкалы Фото:

Самолеты с южного направления опаздывают с прибытием в аэропорт Сургута. Прибытие самолета из Сочи авиакомпании Utair задерживается на час, а самолет авиакомпании «Победа» из Махачкалы опаздывает почти на пять часов, сообщает онлайн-табло сургутского международного аэропорта имени Салманова.

«Рейс ЮТ512 „Сочи (Адлер) — Сургут“, прибытие ожидается в 3:53. Рейс ДР501 „Махачкала — Сургут“, прибытие ожидается в 8:40», — информирует онлайн-табло аэропорта Сургута.

Самолет из Сочи находится в пути, по расписанию он должен приземлиться ровно в три часа местного времени. Самолет из Махачкалы задерживается в аэропорту вылета, согласно расписанию он должен прилететь в Сургут в 4 часа 05 минут, но прибудет с опозданием почти на пять часов.

Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Нового Уренгоя в Тюмень. Причиной незапланированной посадки стал отказ генератора.

Информация онлайн-табло аэропорта Сургута
Фото:

О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Самолеты с южного направления опаздывают с прибытием в аэропорт Сургута. Прибытие самолета из Сочи авиакомпании Utair задерживается на час, а самолет авиакомпании «Победа» из Махачкалы опаздывает почти на пять часов, сообщает онлайн-табло сургутского международного аэропорта имени Салманова. «Рейс ЮТ512 „Сочи (Адлер) — Сургут“, прибытие ожидается в 3:53. Рейс ДР501 „Махачкала — Сургут“, прибытие ожидается в 8:40», — информирует онлайн-табло аэропорта Сургута. Самолет из Сочи находится в пути, по расписанию он должен приземлиться ровно в три часа местного времени. Самолет из Махачкалы задерживается в аэропорту вылета, согласно расписанию он должен прилететь в Сургут в 4 часа 05 минут, но прибудет с опозданием почти на пять часов. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Сургута совершил вынужденную посадку самолет, следующий из Нового Уренгоя в Тюмень. Причиной незапланированной посадки стал отказ генератора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...