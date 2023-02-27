Рая Мамедова, оскорблявшая русских в ХМАО, попросила у судьи не сажать ее в тюрьму

Сургутянка Раиса Мамедова, публично оскорбившая русских, попросила у суда не лишать ее свободы. Об этом она заявила во время последнего слова на судебном заседании, передает журналист URA.RU.
«При принятии решения о наказании прошу принять во внимания, что изначально в чате оскорбили моих детей. Также прошу суд принять во внимания факты, которые установлены материалами уголовного дела, доказывающие, что в чате дома изначально оскорбили мою нацию», — сказала Мамедова. Журналист агентства добавил, что Мамедова в своем слове попросила суд не лишать ее свободы.
Мамедова также добавила, что начала оскорблять и высказывать угрозы из-за провокации. При этом она признала свою вину в том, что «в гневе и на эмоциях» оскорбила русский народ.
Ранее Мамедова рассказала, почему оскорбила русских. По ее словам, один из участников переписки в общедомовом чате отправил фото Мамедовой и ее детей, прикрепленных к надгробным плитам. Это вывело женщину из себя.
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