В Екатеринбурге загорелся торговый центр. Фото

01 марта 2023 в 11:35 Размер текста - 17 +

Спасатели потушили пожар в подвале ТЦ (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге загорелся подвал торгового центра на улице Ясной, 31а, который заволокло дымом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то загорелось на Ясной, 31а. Приехали пожарные, дым поднялся до верхних этажей ТЦ», — рассказал очевидец. На кадрах с места пожара видно, как спасатели заходят в обгоревший подвал здания. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что пожар начался в подвале, где горело три квадратных метра. Во время происшествия пожарные не пускали прохожих к месту возгорания, никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал. Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости» Фото: «Ночные новости»

В Екатеринбурге загорелся подвал торгового центра на улице Ясной, 31а, который заволокло дымом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то загорелось на Ясной, 31а. Приехали пожарные, дым поднялся до верхних этажей ТЦ», — рассказал очевидец. На кадрах с места пожара видно, как спасатели заходят в обгоревший подвал здания. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что пожар начался в подвале, где горело три квадратных метра. Во время происшествия пожарные не пускали прохожих к месту возгорания, никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.