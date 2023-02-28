Спасатели потушили пожар в подвале ТЦ (архивное фото)
В Екатеринбурге загорелся подвал торгового центра на улице Ясной, 31а, который заволокло дымом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.
«Что-то загорелось на Ясной, 31а. Приехали пожарные, дым поднялся до верхних этажей ТЦ», — рассказал очевидец. На кадрах с места пожара видно, как спасатели заходят в обгоревший подвал здания.
URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что пожар начался в подвале, где горело три квадратных метра. Во время происшествия пожарные не пускали прохожих к месту возгорания, никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.
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