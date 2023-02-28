28 февраля 2023

В Екатеринбурге загорелся торговый центр. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
Спасатели потушили пожар в подвале ТЦ (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге загорелся подвал торгового центра на улице Ясной, 31а, который заволокло дымом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы.

«Что-то загорелось на Ясной, 31а. Приехали пожарные, дым поднялся до верхних этажей ТЦ», — рассказал очевидец. На кадрах с места пожара видно, как спасатели заходят в обгоревший подвал здания.

URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что пожар начался в подвале, где горело три квадратных метра. Во время происшествия пожарные не пускали прохожих к месту возгорания, никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.

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В Екатеринбурге загорелся подвал торгового центра на улице Ясной, 31а, который заволокло дымом. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. «Что-то загорелось на Ясной, 31а. Приехали пожарные, дым поднялся до верхних этажей ТЦ», — рассказал очевидец. На кадрах с места пожара видно, как спасатели заходят в обгоревший подвал здания. URA.RU обратилось в пресс-службу ГУ МЧС по Свердловской области. Там подтвердили факт инцидента и сообщили, что пожар начался в подвале, где горело три квадратных метра. Во время происшествия пожарные не пускали прохожих к месту возгорания, никто из посетителей и работников ТЦ не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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