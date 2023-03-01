Захарова рассказала, как будут впредь называть Украину при Зеленском

МИД России Захарова: Украина будет называться по-американски при Зеленском

02 марта 2023 в 00:25 Размер текста - 17 +

Украина при Зеленском будет называться по-американски Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель МИД России Мария Захарова заявила, как будут называть Украину, пока в ней будет править Владимир Зеленский. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Американские политтехнологи много лет занимались подрывной деятельностью, направленной на уничтожение, не раскол, а уничтожение православия в той стране, «где есть проблемы». Кстати, Украину при Зеленском так и будут называть, по-американски — «где есть проблемы», — рассказывает Захарова в социальных сетях. Ранее Захарова сообщала, что Украина способна устроить провокацию с использованием радиоактивных веществ у Приднестровья для обвинения в этом Вооруженных сил РФ. Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, как будут называть Украину, пока в ней будет править Владимир Зеленский. Об этом Захарова написала в своем telegram-канале. «Американские политтехнологи много лет занимались подрывной деятельностью, направленной на уничтожение, не раскол, а уничтожение православия в той стране, «где есть проблемы». Кстати, Украину при Зеленском так и будут называть, по-американски — «где есть проблемы», — рассказывает Захарова в социальных сетях. Ранее Захарова сообщала, что Украина способна устроить провокацию с использованием радиоактивных веществ у Приднестровья для обвинения в этом Вооруженных сил РФ. Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран.