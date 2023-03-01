МИД РФ: Украина способна устроить провокацию с радиоактивными веществами у Приднестровья

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Мария Захарова предупредила о возможных провокациях ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украина способна устроить провокацию с использованием радиоактивных веществ у Приднестровья для обвинения в этом Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российский дипломат напомнила, что о подобных планах украинских властей ранее предупреждали в Минобороны РФ.

«Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран. Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — говорится в сообщении Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Ранее Минобороны неоднократно предупреждало о возможных провокациях Киева у Приднестровья. Так, в военном ведомстве отмечали, что при наступлении украинские военные могут переодеться в форму российской армии.

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Украина способна устроить провокацию с использованием радиоактивных веществ у Приднестровья для обвинения в этом Вооруженных сил РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Российский дипломат напомнила, что о подобных планах украинских властей ранее предупреждали в Минобороны РФ. «Эта информация получила широкий резонанс среди жителей Украины и граничащих с ней восточноевропейских стран. Не может не вызывать беспокойство и то, что подобные события происходят в непосредственной близости от Приднестровья, вокруг которого киевский режим сознательно нагнетает напряженность», — говорится в сообщении Марии Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа. Ранее Минобороны неоднократно предупреждало о возможных провокациях Киева у Приднестровья. Так, в военном ведомстве отмечали, что при наступлении украинские военные могут переодеться в форму российской армии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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