01 марта 2023

Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Магнитогорске, где на младенца упала глыба льда

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин проконтролирует ход уголовного расследования Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, произошедшего в Магнитогорске Челябинской области, где на полуторогодовалого ребенка упала глыба льда. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.

«Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования малолетнего в Челябинской области. Руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.

В Магнитогорске 27 февраля на мать с младенцем на руках упала глыба льда с козырька балкона, когда она шла с сыновьями по улице Октябрьской. Старший сын не пострадал, младшему потребовалась медицинская помощь. Малышу диагностировали перелом теменной части черепа.

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Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, произошедшего в Магнитогорске Челябинской области, где на полуторогодовалого ребенка упала глыба льда. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования малолетнего в Челябинской области. Руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве. В Магнитогорске 27 февраля на мать с младенцем на руках упала глыба льда с козырька балкона, когда она шла с сыновьями по улице Октябрьской. Старший сын не пострадал, младшему потребовалась медицинская помощь. Малышу диагностировали перелом теменной части черепа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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