Бастрыкин взял на контроль расследование инцидента в Магнитогорске, где на младенца упала глыба льда

Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, произошедшего в Магнитогорске Челябинской области, где на полуторогодовалого ребенка упала глыба льда. Об этом сообщили в пресс-службе СКР.
«Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах травмирования малолетнего в Челябинской области. Руководителю СУ СК России по региону Петру Решетникову он дал поручение доложить о ходе расследования уголовного дела», — сообщили в ведомстве.
В Магнитогорске 27 февраля на мать с младенцем на руках упала глыба льда с козырька балкона, когда она шла с сыновьями по улице Октябрьской. Старший сын не пострадал, младшему потребовалась медицинская помощь. Малышу диагностировали перелом теменной части черепа.
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