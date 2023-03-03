В челябинском городе эвакуировали детей из-за возгорания в школе

Проблему с возгораниями школ в Катав-Ивановском районе назвали системной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Катав-Ивановске (Челябинская область) эвакуировали детей из-за возгорания в школе № 2. Как стало известно URA.RU, за последнюю неделю это уже второе происшествие в школах Катав-Ивановского района.

«Возгорание в школе произошло в четверг, 2 марта. Эвакуировали примерно 100 детей», — рассказал URA.RU очевидец произошедшего.

Причины случившегося в настоящее время разбирают специалисты. Как выяснило URA.RU, возгорание могло быть вызвано замыканием электропроводки. Задымилось в щитовом шкафу столовой. На место прибыли пожарные, и в течение получаса дети вернулись за парты. Занятия в школе продолжились.

В депутатском корпусе заявили, что проблема носит системный характер. Председатель промышленной комиссии местного собрания Александр Николаев сообщил URA.RU, что учреждения образования в штате должны иметь аттестованных специалистов с допуском на обслуживание электрохозяйства. Иначе директор обязан заключить договор со специализированной организацией. Однако в большинстве учреждений такой практики нет.

В результате возгорания следуют одно за другим. Неделя началась с пожара в школе № 1 Юрюзани в понедельник, 27 февраля. Образовательное заведение до сих пор остается без электричества. Детей сначала перевели на дистанционное обучение, но затем занятия в классах возобновили в светлое время суток.

Получить оперативный комментарий руководства второй школы Катав-Ивановска URA.RU не удалось. Также на телефонные звонки не ответили замглавы района Татьяна Полушкина, курирующая сферу, и исполняющая обязанности начальника управления образования Наталья Калинина.