03 марта 2023

В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края

В зоне СВО погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов
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Прощание с погибшей школьницей. д.Полуденная, Юго Камский. Пермь, служба в храме, траур, свечка, похороны, свеча скорби, отпевание в храме
В зоне СВО погиб участник чеченской войны Фото:

В зоне спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов. Ему было 37 лет. Об этом сообщили на официальной странице Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Он родился, вырос и жил в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище 45 и зооветеринарном техникуме. Был добрым, общительным, имел много друзей. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, 17 октября 2022 года пошел добровольцем на спецоперацию», — указано на странице округа.

Сообщается, что военнослужащий погиб в январе. Официальная церемония прощания с Антоном Трубиновым состоится 5 марта в 11:30 в доме культуры деревни Нижняя Чермода Осинского округа.

Антону Трубинову было 37 лет

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В зоне спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов. Ему было 37 лет. Об этом сообщили на официальной странице Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Он родился, вырос и жил в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище 45 и зооветеринарном техникуме. Был добрым, общительным, имел много друзей. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, 17 октября 2022 года пошел добровольцем на спецоперацию», — указано на странице округа. Сообщается, что военнослужащий погиб в январе. Официальная церемония прощания с Антоном Трубиновым состоится 5 марта в 11:30 в доме культуры деревни Нижняя Чермода Осинского округа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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