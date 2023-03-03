В зоне СВО погиб военнослужащий из Пермского края

В зоне СВО погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов

04 марта 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

В зоне СВО погиб участник чеченской войны Фото: Сергей Русанов © URA.RU В зоне спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов. Ему было 37 лет. Об этом сообщили на официальной странице Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Он родился, вырос и жил в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище 45 и зооветеринарном техникуме. Был добрым, общительным, имел много друзей. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, 17 октября 2022 года пошел добровольцем на спецоперацию», — указано на странице округа. Сообщается, что военнослужащий погиб в январе. Официальная церемония прощания с Антоном Трубиновым состоится 5 марта в 11:30 в доме культуры деревни Нижняя Чермода Осинского округа. Антону Трубинову было 37 лет Осинский городской округ, «ВКонтакте»

В зоне спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Осы Пермского края Антон Трубинов. Ему было 37 лет. Об этом сообщили на официальной странице Осинского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «Он родился, вырос и жил в деревне Нижняя Чермода Осинского округа, учился в профессиональном училище 45 и зооветеринарном техникуме. Был добрым, общительным, имел много друзей. В 2003 году Антона Трубинова призвали в ряды Вооруженных сил. Был участником боевых действий в Чечне, 17 октября 2022 года пошел добровольцем на спецоперацию», — указано на странице округа. Сообщается, что военнослужащий погиб в январе. Официальная церемония прощания с Антоном Трубиновым состоится 5 марта в 11:30 в доме культуры деревни Нижняя Чермода Осинского округа.