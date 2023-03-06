Синоптики предупреждают об образовании гололеда 7 марта из-за похолодания Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинской области 7 марта синоптики прогнозируют похолодание с образованием гололеда. С 8 марта дневная температура снова поднимется до плюсовых отметок. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«Ночью с 6 по 7 марта в Челябинской области температура опустится до минус 8-13 градусов, местами до минус 18. Днем температура поднимется до нулевой отметки. Будет идти небольшой снег и образовываться гололед. В ночь с 7 по 8 марта температура не будет ниже минус 13, с 8 по 9 марта — не ниже минус девяти. В дневное время с 8 по 9 марта температура будет колебаться от минус четырех до плюс пяти градусов. Местами порывы ветра достигнут 15 метров в секунду. В области продолжат идти снегопады», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 7 по 9 марта, по прогнозам гидрометцентра, сильных снегопадов не будет. Ночная температура будет колебаться от минус 12 до минус четырех градусов, дневная — с минус двух до плюс трех градусов. Резких перепадов температур не ожидается, но 9 марта станет значительно теплее.

В Челябинской области с 7 по 9 марта будет идти небольшой снег Скрин: сайт Челябгидрометцентра