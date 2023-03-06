На челябинской трассе сняли ограничения, введенные из-за непогоды

Сейчас от водителей требуется не мешать дорожным службам очищать дорогу от выпавшего снега Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта в 16:00 сняли ограничения, введенные для грузового транспорта и такси в связи с непогодой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«Ограничение движения, которое было введено в 04:30 часов (время местное) 6 марта на трассе М-5 „Урал“ для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси снято в 16:00 (время местное) 6 марта. Ограничение продлеваться не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Южный Урал».

В управлении попросили водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Ограничения от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль вводились всю прошлую неделю из-за непогоды. Трассу заметало снегом. Для безопасности водителей на трассу вывели дополнительные экипажи снегоуборочной техники и ДПС. Автомобилистов просили воздержаться от дальних поездок.