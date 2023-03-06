На челябинской трассе сняли ограничения, введенные из-за непогоды

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Трасса М5 Дорога Челябинск, трасса м5, дорога
Сейчас от водителей требуется не мешать дорожным службам очищать дорогу от выпавшего снега Фото:

На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта в 16:00 сняли ограничения, введенные для грузового транспорта и такси в связи с непогодой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал».

«Ограничение движения, которое было введено в 04:30 часов (время местное) 6 марта на трассе М-5 „Урал“ для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси снято в 16:00 (время местное) 6 марта. Ограничение продлеваться не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Южный Урал».

В управлении попросили водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон.

Ограничения от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль вводились всю прошлую неделю из-за непогоды. Трассу заметало снегом. Для безопасности водителей на трассу вывели дополнительные экипажи снегоуборочной техники и ДПС. Автомобилистов просили воздержаться от дальних поездок.

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На трассе М-5 «Урал» в Челябинской области 6 марта в 16:00 сняли ограничения, введенные для грузового транспорта и такси в связи с непогодой. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе упрдор «Южный Урал». «Ограничение движения, которое было введено в 04:30 часов (время местное) 6 марта на трассе М-5 „Урал“ для грузового транспорта, пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси снято в 16:00 (время местное) 6 марта. Ограничение продлеваться не будет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Южный Урал». В управлении попросили водителей быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. Также необходимо с пониманием относиться к процессу снегоуборки, не создавать помех для спецмашин, двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на обгон. Ограничения от границы с Башкортостаном до развязки на Чебаркуль вводились всю прошлую неделю из-за непогоды. Трассу заметало снегом. Для безопасности водителей на трассу вывели дополнительные экипажи снегоуборочной техники и ДПС. Автомобилистов просили воздержаться от дальних поездок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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