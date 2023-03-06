В Челябинске к 8 марта вырос спрос на игристые вина российского производства

07 марта 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Игристые вина из России стали пользоваться повышенным спросом в Челябинске Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске к женскому празднику 8 марта вырос спрос на игристые вина российских производителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», в топе продаж в марте находятся игристые полусладкие и красные вина. «В марте в два раза вырос спрос на игристые вина, а также в 1,6 раз на красные по сравнению с февралем. В топах продаж весеннего периода оказались игристые полусладкие вина и красные вина происхождения России. В новогодние праздники, напротив, покупатели чаще выбирали сухие и полусухие игристые вина, а также розовое шампанское», — рассказали URA.RU в компании «Ашан». Аналитики торговой сети выяснили, что в Челябинске в марте в сравнении с февралем и январем 2023 года продажи кондитерских изделий выросли почти на 50%. Сладкие подарочные наборы также покупают чаще. С начала марта их продают почти в четыре раза больше, чем в феврале, и в пять раз больше, чем в январе. Наиболее популярными остаются мучные кондитерские изделия: вафли и печенье с различными начинками, бриоши, мадлены и круассаны. На втором месте — конфеты и шоколад. Клиенты часто выбирают свежую выпечку из пекарни. Среди основного ассортимента спросом пользуются сладости под брендами «Ашан» от российских поставщиков. Наиболее востребованными являются монобукеты из роз, мимозы и тюльпанов. Среди цветов в горшках пользуются популярностью цикламены, орхидеи и бегонии. В 2023 году вырос спрос на первоцветы: примулы, гиацинты, мускари. Их стали покупать чаще обычного. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Челябинске к женскому празднику 8 марта вырос спрос на игристые вина российских производителей. Как URA.RU рассказали в пресс-службе торговой сети «Ашан», в топе продаж в марте находятся игристые полусладкие и красные вина. «В марте в два раза вырос спрос на игристые вина, а также в 1,6 раз на красные по сравнению с февралем. В топах продаж весеннего периода оказались игристые полусладкие вина и красные вина происхождения России. В новогодние праздники, напротив, покупатели чаще выбирали сухие и полусухие игристые вина, а также розовое шампанское», — рассказали URA.RU в компании «Ашан». Аналитики торговой сети выяснили, что в Челябинске в марте в сравнении с февралем и январем 2023 года продажи кондитерских изделий выросли почти на 50%. Сладкие подарочные наборы также покупают чаще. С начала марта их продают почти в четыре раза больше, чем в феврале, и в пять раз больше, чем в январе. Наиболее популярными остаются мучные кондитерские изделия: вафли и печенье с различными начинками, бриоши, мадлены и круассаны. На втором месте — конфеты и шоколад. Клиенты часто выбирают свежую выпечку из пекарни. Среди основного ассортимента спросом пользуются сладости под брендами «Ашан» от российских поставщиков. Наиболее востребованными являются монобукеты из роз, мимозы и тюльпанов. Среди цветов в горшках пользуются популярностью цикламены, орхидеи и бегонии. В 2023 году вырос спрос на первоцветы: примулы, гиацинты, мускари. Их стали покупать чаще обычного.