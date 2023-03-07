Мэр Екатеринбурга устроил для чиновниц концерт и спел сам

07 марта 2023 в 19:35 Размер текста - 17 +

Самого Алексея Орлова 23 февраля катали на трамвае Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил концерт для чиновниц по случаю 8 Марта. На сцене в зале администрации он сначала прочитал стих, а потом вместе с замами (группу так и назвали — «Замы») исполнил ремейк песни группы «Браво» «Этот город». А весь день до этого на разных этажах «серого дома» для дам играли музыканты. Вице-мэрам Марине Фадеевой (управделами) и Екатерине Сибирцевой (соцблок) приготовили отдельную программу — с фуршетом на третьем этаже и подарочными сертификатами. За покупку, говорят, отвечал вице-мэр по торговле Дмитрий Ноженко. Сами Сибирцева и Фадеева перед 23 февраля заморочились не меньше. С их подачи чиновницы разного ранга налепили пельменей и все утро 22-го кормили ими коллег-мужчин на входе в администрацию. А 23-го для Орлова и вице-мэров устроили полуторачасовую поездку на туристическом трамвае по центру города.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов устроил концерт для чиновниц по случаю 8 Марта. На сцене в зале администрации он сначала прочитал стих, а потом вместе с замами (группу так и назвали — «Замы») исполнил ремейк песни группы «Браво» «Этот город». А весь день до этого на разных этажах «серого дома» для дам играли музыканты. Вице-мэрам Марине Фадеевой (управделами) и Екатерине Сибирцевой (соцблок) приготовили отдельную программу — с фуршетом на третьем этаже и подарочными сертификатами. За покупку, говорят, отвечал вице-мэр по торговле Дмитрий Ноженко. Сами Сибирцева и Фадеева перед 23 февраля заморочились не меньше. С их подачи чиновницы разного ранга налепили пельменей и все утро 22-го кормили ими коллег-мужчин на входе в администрацию. А 23-го для Орлова и вице-мэров устроили полуторачасовую поездку на туристическом трамвае по центру города.