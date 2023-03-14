Пермяк за 6,5 миллионов рублей продает украинский вертолет. Фото

14 марта 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

Крейсерская скорость вертолета составляет 140 километров в час (архивное фото) Фото: Александр Ельчищев © URA.RU Житель Перми продает двухместный вертолет АК1-3 украинского производства. Стоимость авиатехники — 6,5 млн рублей, сообщается на популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается серийный двухместный легкий вертолет АК1-3 2012 года выпуска с превосходными летными характеристиками. Дальность полета — до 500 километров, крейсерская скорость — 140 километров в час. Заправляется автомобильным бензином АИ-95, грузоподъемность — 200 килограммов» — сообщается в объявлении. Уточняется, что вертолет находится в Перми, где стоит на хранении в ангаре. В стоимость авиатехники входят 10 часов обучения. В любое время можно за отдельную плату совершить тестовый полет. По данным «Википедии», вертолет АК1-3 производится украинской компанией «ООО КБ Аэрокоптер» и предназначен для сельхозработ, воздушного патрулирования лесов, тушения пожаров и мониторинга нефтепроводов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу американский самолет-амфибия. Стоимость авиатехники — 9 миллионов рублей. В стоимость аэрокоптера входят 10 часов обучения Фото: сайт «Авито»

Житель Перми продает двухместный вертолет АК1-3 украинского производства. Стоимость авиатехники — 6,5 млн рублей, сообщается на популярном сервисе бесплатных объявлений. «Продается серийный двухместный легкий вертолет АК1-3 2012 года выпуска с превосходными летными характеристиками. Дальность полета — до 500 километров, крейсерская скорость — 140 километров в час. Заправляется автомобильным бензином АИ-95, грузоподъемность — 200 килограммов» — сообщается в объявлении. Уточняется, что вертолет находится в Перми, где стоит на хранении в ангаре. В стоимость авиатехники входят 10 часов обучения. В любое время можно за отдельную плату совершить тестовый полет. По данным «Википедии», вертолет АК1-3 производится украинской компанией «ООО КБ Аэрокоптер» и предназначен для сельхозработ, воздушного патрулирования лесов, тушения пожаров и мониторинга нефтепроводов. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми выставлен на продажу американский самолет-амфибия. Стоимость авиатехники — 9 миллионов рублей.