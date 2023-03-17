Пострадавшая от свердловских врачей пенсионерка требует миллион рублей

17 марта 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Пенсионерка надеется взыскать с больницы один млн рублей (фото из архива) Фото: Илья Московец © URA.RU Жительница Свердловской области требует от районной больницы компенсацию в размере одного миллиона рублей. Из-за халатности фельдшеров у женщины произошел инфаркт. Вина персонала была доказана в судебном порядке (соответствующие документы имеются в распоряжении URA.RU). Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама пенсионерка Нина Бурмистрова. По ее словам, медорганизация отказалась решать вопрос мирным путем. Именно поэтому женщина обратилась в суд, где и потребовала данную сумму. «Я являюсь пенсионером-инвалидом по вине сотрудников ГАУЗ СО „Сухоложская РБ“ пожизненно. У меня произошел инфаркт по вине фельдшеров медучреждения в связи с их бездействием. Я два раза вызывала скорую при показаниях к срочной госпитализации. Сотрудники больницы этого не сделали и уехали, оставив меня умирать. Мне пришлось самостоятельно на такси добираться до больницы», — вспоминает Нина Бурмистрова. Тогда женщина обратилась в суд за установлением виновности медиков. «Я не стала закрывать глаза на такое хамское отношение медиков. Именно поэтому я пошла в суд. Юристы, которые представляли интересен медучреждения, отрицали вину медиков. Но после долгих месяцев разбирательства суд встал на мою сторону. В итоге я смогла доказать, что именно из-за медиков я получилась инвалидность, да плюс ко всему еще и пожизненно», — поделилась пенсионерка. «К сожалению, инфаркт сказался на моем самочувствии. У меня наблюдается острая сердечная недостаточность. При ее возникновении появляется одышка, тахикардия, кашель, нарушения ритма и проводимости сердца. И в целом у меня ухудшилось качество жизни. Я постоянно в больницах: то одно, то другое. Куча денег была потрачена и до сих тратится на квалифицированную медицинскую помощь, которую зачастую не могут оказать в государственных больницах. Именно поэтому я уверена в том, что мне обязаны возместить моральный вред. Считаю, что сумма в размере одного миллиона будет достаточна», — посетовала свердловчанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». Оперативный ответ получить не удалось. В медучреждение направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Свердловской области требует от районной больницы компенсацию в размере одного миллиона рублей. Из-за халатности фельдшеров у женщины произошел инфаркт. Вина персонала была доказана в судебном порядке (соответствующие документы имеются в распоряжении URA.RU). Об этом корреспонденту URA.RU рассказала сама пенсионерка Нина Бурмистрова. По ее словам, медорганизация отказалась решать вопрос мирным путем. Именно поэтому женщина обратилась в суд, где и потребовала данную сумму. «Я являюсь пенсионером-инвалидом по вине сотрудников ГАУЗ СО „Сухоложская РБ“ пожизненно. У меня произошел инфаркт по вине фельдшеров медучреждения в связи с их бездействием. Я два раза вызывала скорую при показаниях к срочной госпитализации. Сотрудники больницы этого не сделали и уехали, оставив меня умирать. Мне пришлось самостоятельно на такси добираться до больницы», — вспоминает Нина Бурмистрова. Тогда женщина обратилась в суд за установлением виновности медиков. «Я не стала закрывать глаза на такое хамское отношение медиков. Именно поэтому я пошла в суд. Юристы, которые представляли интересен медучреждения, отрицали вину медиков. Но после долгих месяцев разбирательства суд встал на мою сторону. В итоге я смогла доказать, что именно из-за медиков я получилась инвалидность, да плюс ко всему еще и пожизненно», — поделилась пенсионерка. «К сожалению, инфаркт сказался на моем самочувствии. У меня наблюдается острая сердечная недостаточность. При ее возникновении появляется одышка, тахикардия, кашель, нарушения ритма и проводимости сердца. И в целом у меня ухудшилось качество жизни. Я постоянно в больницах: то одно, то другое. Куча денег была потрачена и до сих тратится на квалифицированную медицинскую помощь, которую зачастую не могут оказать в государственных больницах. Именно поэтому я уверена в том, что мне обязаны возместить моральный вред. Считаю, что сумма в размере одного миллиона будет достаточна», — посетовала свердловчанка. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу ГАУЗ СО «Сухоложская РБ». Оперативный ответ получить не удалось. В медучреждение направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не поступил.