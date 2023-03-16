Приложение уральского банка пропало из Google Play

17 марта 2023 в 14:03 Размер текста - 17 +

УБРиР находится под санкциями США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Google Play — магазин приложений на платформе Android — удалил приложение Уральского банка реконструкции и развития. В УБРиР URA.RU рассказали, что были готовы к такому развитию событий. «Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android», — рассказали агентству в УБРиР. В феврале УБРиР попал под санкции США. В банке тогда отмечали, что ограничения не окажут никакого влияния на деятельность финансовой организации. Читатели агентства заметили, что приложения банка нет в Google Play Скрин: Google Play

Google Play — магазин приложений на платформе Android — удалил приложение Уральского банка реконструкции и развития. В УБРиР URA.RU рассказали, что были готовы к такому развитию событий. «Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android», — рассказали агентству в УБРиР. В феврале УБРиР попал под санкции США. В банке тогда отмечали, что ограничения не окажут никакого влияния на деятельность финансовой организации.