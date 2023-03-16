16 марта 2023

Приложение уральского банка пропало из Google Play

© Служба новостей «URA.RU»
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Банки. Екатеринбург, убрир, уральский банк реконструкции и развития
УБРиР находится под санкциями США Фото:

Google Play — магазин приложений на платформе Android — удалил приложение Уральского банка реконструкции и развития. В УБРиР URA.RU рассказали, что были готовы к такому развитию событий.

«Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android», — рассказали агентству в УБРиР.

В феврале УБРиР попал под санкции США. В банке тогда отмечали, что ограничения не окажут никакого влияния на деятельность финансовой организации.

Читатели агентства заметили, что приложения банка нет в Google Play
Читатели агентства заметили, что приложения банка нет в Google Play

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Google Play — магазин приложений на платформе Android — удалил приложение Уральского банка реконструкции и развития. В УБРиР URA.RU рассказали, что были готовы к такому развитию событий. «Это было ожидаемое событие. Мы к нему заранее готовились. Банк одним из первых разместил все свои официальные приложения на сервисе RuStore. Это самый удобный и быстрый способ скачать приложения на Android», — рассказали агентству в УБРиР. В феврале УБРиР попал под санкции США. В банке тогда отмечали, что ограничения не окажут никакого влияния на деятельность финансовой организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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