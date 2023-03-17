Свердловский депутат предложил заимствовать опыт США после ордера на арест Путина

18 марта 2023 в 11:46 Размер текста - 17 +

Максим Иванов предложил ввести в РФ закон, запрещающий сотрудничество с МУС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Суд в Гааге выдал ордер на арест Путина История с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина является тем случаем, когда РФ нужно перенимать опыт США, где введен закон, запрещающий сотрудничество с МУС. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Нам нужно перенимать передовой опыт США, там в 2002 году приняли закон, запрещающий сотрудничество с МУС и позволяющий использовать любые средства для освобождения граждан. Нам нужен такой закон, чтобы шлифануть „калибром“ учреждения суда, если они прикоснутся ручонками к любому гражданину России», — написал депутат в telegram-канале. Ранее депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских счел ордер на арест Путина запугиванием со стороны Запада. Он связал действия МУС с приездом президента Китая Си Цзиньпина в РФ. Ордер на арест российского лидера Владимира Путина выдал Международный уголовный суд в Гааге 17 марта. МУС также выдал ордер на арест детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Однако американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.

История с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест президента России Владимира Путина является тем случаем, когда РФ нужно перенимать опыт США, где введен закон, запрещающий сотрудничество с МУС. Об этом заявил депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов. «Нам нужно перенимать передовой опыт США, там в 2002 году приняли закон, запрещающий сотрудничество с МУС и позволяющий использовать любые средства для освобождения граждан. Нам нужен такой закон, чтобы шлифануть „калибром“ учреждения суда, если они прикоснутся ручонками к любому гражданину России», — написал депутат в telegram-канале. Ранее депутат Госдумы России от Свердловской области Андрей Альшевских счел ордер на арест Путина запугиванием со стороны Запада. Он связал действия МУС с приездом президента Китая Си Цзиньпина в РФ. Ордер на арест российского лидера Владимира Путина выдал Международный уголовный суд в Гааге 17 марта. МУС также выдал ордер на арест детского омбудсмена РФ Марии Львовой-Беловой. После этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что МУС прогнулся под США. Однако американский президент Джо Байден посчитал действия о выдаче ордера на арест Путина оправданными.