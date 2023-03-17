17 марта 2023

Свердловская пенсионерка отдала лжеброкерам больше ста тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, кошелек, купюры, денежные купюры, деньги, бумажные деньги
Аферисты выманили у пенсионерки 150 тысяч рублей Фото:

Пенсионерка из Каменска-Уральского (Свердловская область) перевела мошенникам, которые представились брокерами, 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский».

«Пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником брокерской компании. Спустя череду обманных действия пожилая женщина перевела со счета своей карты суммарно 150 тысяч рублей на неустановленный номер телефона», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По словам полицейских, аферисты обманули 77-летнюю свердловчанку 15 марта. Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Своими действиями злоумышленники пытаются выманить деньги у компаний.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Пенсионерка из Каменска-Уральского (Свердловская область) перевела мошенникам, которые представились брокерами, 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником брокерской компании. Спустя череду обманных действия пожилая женщина перевела со счета своей карты суммарно 150 тысяч рублей на неустановленный номер телефона», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, аферисты обманули 77-летнюю свердловчанку 15 марта. Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Своими действиями злоумышленники пытаются выманить деньги у компаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...