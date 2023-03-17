Свердловская пенсионерка отдала лжеброкерам больше ста тысяч рублей

18 марта 2023 в 23:49 Размер текста - 17 +

Аферисты выманили у пенсионерки 150 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пенсионерка из Каменска-Уральского (Свердловская область) перевела мошенникам, которые представились брокерами, 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником брокерской компании. Спустя череду обманных действия пожилая женщина перевела со счета своей карты суммарно 150 тысяч рублей на неустановленный номер телефона», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, аферисты обманули 77-летнюю свердловчанку 15 марта. Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Своими действиями злоумышленники пытаются выманить деньги у компаний.

Пенсионерка из Каменска-Уральского (Свердловская область) перевела мошенникам, которые представились брокерами, 150 тысяч рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МО МВД России «Каменск-Уральский». «Пенсионерке поступил звонок от женщины, которая представилась сотрудником брокерской компании. Спустя череду обманных действия пожилая женщина перевела со счета своей карты суммарно 150 тысяч рублей на неустановленный номер телефона», — сообщили в пресс-службе ведомства. По словам полицейских, аферисты обманули 77-летнюю свердловчанку 15 марта. Теперь по факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Каменске-Уральском мошенники, представляясь сотрудниками государственного пожарного надзора, звонят в организации и запугивают проверками. Своими действиями злоумышленники пытаются выманить деньги у компаний.