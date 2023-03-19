19 марта 2023
18 марта 2023

В Пермском крае выберут лучшего рыбака

© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, рыба, зима, зимняя рыбалка, окунь, рыбалка
Массовый спортивный лов пройдет в Полазне 25 марта Фото:

В Пермском крае выяснят, кто самый умелый и удачливый рыбак региона. Для этого федерация рыболовного спорта региона проводит Кубок Прикамья по ловле на мормышку со льда.

«Приглашаем всех желающих любителей ловли на мормышку. Условия участия снисходительные», — отмечают организаторы в соцсетях.

Для участия необходимо зарегистрироваться на странице федерации в социальной сети «ВКонтакте». С участников также возьму организационный сбор от 300 до 500 рублей. Победителей наградят медалями и призами от спонсоров. Соревнования пройдут 25 марта в заливе реки Кама около поселка Полазна.

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В Пермском крае выяснят, кто самый умелый и удачливый рыбак региона. Для этого федерация рыболовного спорта региона проводит Кубок Прикамья по ловле на мормышку со льда. «Приглашаем всех желающих любителей ловли на мормышку. Условия участия снисходительные», — отмечают организаторы в соцсетях. Для участия необходимо зарегистрироваться на странице федерации в социальной сети «ВКонтакте». С участников также возьму организационный сбор от 300 до 500 рублей. Победителей наградят медалями и призами от спонсоров. Соревнования пройдут 25 марта в заливе реки Кама около поселка Полазна.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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