В Пермском крае выберут лучшего рыбака

Массовый спортивный лов пройдет в Полазне 25 марта
В Пермском крае выяснят, кто самый умелый и удачливый рыбак региона. Для этого федерация рыболовного спорта региона проводит Кубок Прикамья по ловле на мормышку со льда.
«Приглашаем всех желающих любителей ловли на мормышку. Условия участия снисходительные», — отмечают организаторы в соцсетях.
Для участия необходимо зарегистрироваться на странице федерации в социальной сети «ВКонтакте». С участников также возьму организационный сбор от 300 до 500 рублей. Победителей наградят медалями и призами от спонсоров. Соревнования пройдут 25 марта в заливе реки Кама около поселка Полазна.
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