ANCA: сын российского губернатора сбежал из-под ареста в Италии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочая поездка Дмитрия Кобылкина в Норильск. Норильск, усс александр
Сын красноярского губернатора Александра Усса (на фото) сбежал из заключения в Италии Фото:

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Он нарушил условия содержания. Об этом сообщает агентство ANCA.

Сообщается, что Артем Усс нарушил условия содержания под домашним арестом на съемной квартире в Милан (Италия). Парень снял электронный браслет и сбежал.

Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Затем он отказался от экстрадиции в США. По итогу было принято решение отпустить его под домашний арест. Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность обменять Усса в рамках обмена заключенными с США, сообщает RT. Сообщалось, что суд в Милане разрешил экстрадицию в США, пишет «Национальная служба новостей».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Он нарушил условия содержания. Об этом сообщает агентство ANCA. Сообщается, что Артем Усс нарушил условия содержания под домашним арестом на съемной квартире в Милан (Италия). Парень снял электронный браслет и сбежал. Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Затем он отказался от экстрадиции в США. По итогу было принято решение отпустить его под домашний арест. Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность обменять Усса в рамках обмена заключенными с США, сообщает RT. Сообщалось, что суд в Милане разрешил экстрадицию в США, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...