ANCA: сын российского губернатора сбежал из-под ареста в Италии

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста. Он нарушил условия содержания. Об этом сообщает агентство ANCA.
Сообщается, что Артем Усс нарушил условия содержания под домашним арестом на съемной квартире в Милан (Италия). Парень снял электронный браслет и сбежал.
Ранее сына российского губернатора арестовали в Италии по требованию США. Его обвиняли в уклонении от санкций и отмывании денег. Затем он отказался от экстрадиции в США. По итогу было принято решение отпустить его под домашний арест. Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность обменять Усса в рамках обмена заключенными с США, сообщает RT. Сообщалось, что суд в Милане разрешил экстрадицию в США, пишет «Национальная служба новостей».
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