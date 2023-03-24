В Свердловской области школьник покончил с собой из-за плохих оценок

24 марта 2023 в 16:31 Размер текста - 17 +

Baza: причиной трагедии послужила двойка по русскому языку Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области 14-летний школьник покончил с собой из-за плохих оценок по русскому языку. Подросток написал прощальную записку матери. «Утром 14-летний Паша (имя изменено) поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. По словам учителей, он был в хорошем настроении и даже договорился пересдать итоговую работу по русскому, чтобы исправить двойку. Но после третьего урока Паша внезапно ушел домой и написал маме прощальное сообщение о плохих оценках», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что за жизнь школьника после попытки суицида боролись врачи, однако спасти подростка не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в следственный комитет по Свердловской области. В настоящее время ответ не поступил.

В Свердловской области 14-летний школьник покончил с собой из-за плохих оценок по русскому языку. Подросток написал прощальную записку матери. «Утром 14-летний Паша (имя изменено) поздравил маму с днем рождения и отправился в школу. По словам учителей, он был в хорошем настроении и даже договорился пересдать итоговую работу по русскому, чтобы исправить двойку. Но после третьего урока Паша внезапно ушел домой и написал маме прощальное сообщение о плохих оценках», — сообщает telegram-канал Baza. Отмечается, что за жизнь школьника после попытки суицида боролись врачи, однако спасти подростка не удалось. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в следственный комитет по Свердловской области. В настоящее время ответ не поступил.