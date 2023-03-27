Свердловским промышленникам снизят налог на прибыль

28 марта 2023 в 14:48 Размер текста - 17 +

На пониженную ставку налога на прибыль могут рассчитывать участники специальных инвестиционных контрактов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Организации, являющиеся участниками специальных инвестиционных контрактов в Свердловской области, могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль — 13,5%. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Проект закона предусматривает пониженную ставку в размере 13,5% по налогу на прибыль для организаций-участников специальных инвестиционных контрактов, которые заключены без участия РФ после 14 марта 2022 года. Изменения позволят создать дополнительный стимул для предприятий к развитию импортозамещающих технологий и реализации инвестиционных программ в сфере промышленности. И как следствие, повышению показателей региона», — представил проект закона министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков. Депутаты поддержали законопроект и приняли его в первом чтении. Ранее они поддержали проект другого закона — о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество.

Организации, являющиеся участниками специальных инвестиционных контрактов в Свердловской области, могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль — 13,5%. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Проект закона предусматривает пониженную ставку в размере 13,5% по налогу на прибыль для организаций-участников специальных инвестиционных контрактов, которые заключены без участия РФ после 14 марта 2022 года. Изменения позволят создать дополнительный стимул для предприятий к развитию импортозамещающих технологий и реализации инвестиционных программ в сфере промышленности. И как следствие, повышению показателей региона», — представил проект закона министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков. Депутаты поддержали законопроект и приняли его в первом чтении. Ранее они поддержали проект другого закона — о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество.