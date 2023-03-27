27 марта 2023

Свердловским промышленникам снизят налог на прибыль

© Служба новостей «URA.RU»
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На пониженную ставку налога на прибыль могут рассчитывать участники специальных инвестиционных контрактов Фото:

Организации, являющиеся участниками специальных инвестиционных контрактов в Свердловской области, могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль — 13,5%. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания.

«Проект закона предусматривает пониженную ставку в размере 13,5% по налогу на прибыль для организаций-участников специальных инвестиционных контрактов, которые заключены без участия РФ после 14 марта 2022 года. Изменения позволят создать дополнительный стимул для предприятий к развитию импортозамещающих технологий и реализации инвестиционных программ в сфере промышленности. И как следствие, повышению показателей региона», — представил проект закона министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков.

Депутаты поддержали законопроект и приняли его в первом чтении. Ранее они поддержали проект другого закона — о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество.

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Организации, являющиеся участниками специальных инвестиционных контрактов в Свердловской области, могут рассчитывать на пониженную ставку налога на прибыль — 13,5%. Соответствующий законопроект в первом чтении приняли депутаты законодательного собрания региона, передает корреспондент URA.RU из зала заседания. «Проект закона предусматривает пониженную ставку в размере 13,5% по налогу на прибыль для организаций-участников специальных инвестиционных контрактов, которые заключены без участия РФ после 14 марта 2022 года. Изменения позволят создать дополнительный стимул для предприятий к развитию импортозамещающих технологий и реализации инвестиционных программ в сфере промышленности. И как следствие, повышению показателей региона», — представил проект закона министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков. Депутаты поддержали законопроект и приняли его в первом чтении. Ранее они поддержали проект другого закона — о дополнительных стимулах для бизнеса, который строит школы и садики. Частные инвесторы смогут рассчитывать на освобождение от налога на имущество.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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