Кулеба: на Западе многие люди выступают против помощи Украине

На Западе многие не поддерживают идею помощи Украине и настаивают на прекращении огня. Об этом сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
«У каждого правительства, которое в настоящее время поддерживает Украину, есть меньшинство голосов, которые будут настаивать на замедлении помощи и прекращении огня. Даже если нынешним доминирующим мейнстримом будет чувство решимости продолжать сопротивляться России. Они повсюду: в Вашингтоне, в Берлине, в Париже, в Лондоне. Они попытаются сделать что-то творческое в духе „Минска-3“», — сказал Кулеба в интервью
Американцы устали поддерживать Украину, так как ВСУ терпят поражения, отмечал обозреватель американской газеты The Washington Times Майкл Маккена. По его мнению, Вашингтон может прекратить помогать Киеву после выборов президента США. За все время на посту президента США Джо Байдена Украина получила военную помощь на сумму 33,2 миллиарда долларов, передает RT.
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