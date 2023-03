Washington Times: Запад откажется от Украины из-за усталости от ее поражений

05 марта 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Украина пока не показывает больших побед Западу Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители США устали спонсировать Украину из-за усталости от поражений ВСУ, поэтому, после начала выборов президента, Вашингтон может отказаться от поддержки Киева. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Washington Times Майкл Маккена. «Как только президентская избирательная кампания начнется всерьез, избиратели могут начать более внимательно оценивать степень и стоимость участия нашей страны. Американский народ, справедливо сосредоточенный на своих проблемах, вряд ли будет продолжать выписывать Украине чеки и приближаться к настоящей войне до бесконечности», — написал Маккена для The Washington Times. Администрация президента США не может объяснить цель и план действий, что настораживает американцев, высказался Маккена. Он считает, что Украина навряд ли сможет начать наступление на территорию России. По его словам, кому-то кроме Китая нужно начать говорить о прекращении конфликта и начале мирных переговоров. Украина фактически уже проиграла России, считает экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. Обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest отмечал, что Украина может потерять территории, если потерпит поражение. Запад уже устал от действий властей Украины, заявлял посол Польши в США Марек Магьеровски. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители США устали спонсировать Украину из-за усталости от поражений ВСУ, поэтому, после начала выборов президента, Вашингтон может отказаться от поддержки Киева. Об этом заявил обозреватель американской газеты The Washington Times Майкл Маккена. «Как только президентская избирательная кампания начнется всерьез, избиратели могут начать более внимательно оценивать степень и стоимость участия нашей страны. Американский народ, справедливо сосредоточенный на своих проблемах, вряд ли будет продолжать выписывать Украине чеки и приближаться к настоящей войне до бесконечности», — написал Маккена для The Washington Times. Администрация президента США не может объяснить цель и план действий, что настораживает американцев, высказался Маккена. Он считает, что Украина навряд ли сможет начать наступление на территорию России. По его словам, кому-то кроме Китая нужно начать говорить о прекращении конфликта и начале мирных переговоров. Украина фактически уже проиграла России, считает экс-инспектор ООН по контролю над вооружениями в Ираке Скотт Риттер. Обозреватель Майкл Гай в своей статье для The National Interest отмечал, что Украина может потерять территории, если потерпит поражение. Запад уже устал от действий властей Украины, заявлял посол Польши в США Марек Магьеровски.