Челябинская полиция задержала злоумышленника, ударившего ножом пассажирку маршрутки

Оперативная работа продолжалась всю ночь, злоумышленника задержали утром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Челябинские полицейские задержали мужчину, ударившего ножом пассажирку маршрутного такси. Об этом сообщило ГУ МВД по Челябинской области.

«Конфликт между пассажирами маршрутки произошел около десяти часов вечера 8 апреля. Во время остановки на улице Академика Королева мужчина нанес удар ножом в живот своему оппоненту — 38-летней женщине, после чего скрылся. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и экипаж скорой помощи. Пострадавшую женщину госпитализировали», — рассказали в пресс-службе полиции.

Полицейские расспросили пассажиров маршрутки, составили словесный портрет нападавшего с описанием его одежды и примет. От очевидцев также была получена информация, в каком направлении злоумышленник скрылся.

Как сообщили в полиции, сотрудниками уголовного розыска незамедлительно были организованы мероприятия по раскрытию преступления. Оперативная и аналитическая работа продолжалась всю ночь. Содействие оперативникам отдела полиции «Северо-Западный» оказывали коллеги из УМВД России по городу Челябинску. В результате кропотливой работы маршрут передвижения злоумышленника был установлен и подозреваемого в нападении 37-летнего челябинца задержали утром 9 апреля у него дома — в квартире одного из домов по улице Танкистов. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Задержанного доставили в отдел полиции «Северо-Западный» для дальнейшего разбирательства. Сейчас с ним работают следователи МВД, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

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