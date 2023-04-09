В Копейске водитель скрылся, сбив ребенка на пешеходном переходе

У водителя с признаками опьянения не оказалось прав на управление транспортом Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) водитель с признаками опьянения сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. О том, что мужчину нашли в течение двух часов после ДТП, URA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД по Копейску.

«В районе дома №11 по улице Гольца, водитель 1985 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе. После он скрылся, разыскан в течение двух часов», — уточнили в ведомстве.

Мужчина с признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Более того, у него не было прав на управление автомобилем. Девочка 2006 года рождения с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении.