09 апреля 2023

В Копейске водитель скрылся, сбив ребенка на пешеходном переходе

© Служба новостей «URA.RU»
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Профилактический рейд ГИБДД. Магнитогорск, гибдд, инспектор дпс
У водителя с признаками опьянения не оказалось прав на управление транспортом Фото:

В Копейске (Челябинская область) водитель с признаками опьянения сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. О том, что мужчину нашли в течение двух часов после ДТП, URA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД по Копейску.

«В районе дома №11 по улице Гольца, водитель 1985 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе. После он скрылся, разыскан в течение двух часов», — уточнили в ведомстве.

Мужчина с признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Более того, у него не было прав на управление автомобилем. Девочка 2006 года рождения с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении.

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В Копейске (Челябинская область) водитель с признаками опьянения сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся. О том, что мужчину нашли в течение двух часов после ДТП, URA.RU сообщили в пресс-службе ОМВД по Копейску. «В районе дома №11 по улице Гольца, водитель 1985 года рождения, совершил наезд на несовершеннолетнюю на нерегулируемом пешеходном переходе. После он скрылся, разыскан в течение двух часов», — уточнили в ведомстве. Мужчина с признаками опьянения отказался от прохождения медицинского освидетельствования. Более того, у него не было прав на управление автомобилем. Девочка 2006 года рождения с телесными повреждениями находится на амбулаторном лечении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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