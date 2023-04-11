В Кремле пообещали наладить бесперебойную работу электронных повесток

Власти делают все возможное для того, чтобы россияне разобрались с принципом работы электронных повесток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Ведется работа в Госдуме. Депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Если у людей возникают вопросы, обязанность госмашины и наших народных избранников — прояснить их. Нужно набраться терпения. <…> Нужно модернизировать систему военного учета. Об этом мы говорили после проблем, с которыми мы столкнулись на начальном этапе СВО. Цифровизация системы нужна. Она должна быть понятной, быстрой информативной и легкой для всех граждан», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
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