В Кремле пообещали наладить бесперебойную работу электронных повесток

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Марафон "Новое знание", первый день. Москва, песков дмитрий
Система электронных повесток должна быть простой и понятной, сказал Песков Фото:
новость из сюжета
Призыв — 2023

Власти делают все возможное для того, чтобы россияне разобрались с принципом работы электронных повесток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ведется работа в Госдуме. Депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Если у людей возникают вопросы, обязанность госмашины и наших народных избранников — прояснить их. Нужно набраться терпения. <…> Нужно модернизировать систему военного учета. Об этом мы говорили после проблем, с которыми мы столкнулись на начальном этапе СВО. Цифровизация системы нужна. Она должна быть понятной, быстрой информативной и легкой для всех граждан», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.

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Власти делают все возможное для того, чтобы россияне разобрались с принципом работы электронных повесток. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Ведется работа в Госдуме. Депутаты слышат огромное количество вопросов, которые возникают. Если у людей возникают вопросы, обязанность госмашины и наших народных избранников — прояснить их. Нужно набраться терпения. <…> Нужно модернизировать систему военного учета. Об этом мы говорили после проблем, с которыми мы столкнулись на начальном этапе СВО. Цифровизация системы нужна. Она должна быть понятной, быстрой информативной и легкой для всех граждан», — заявил представитель Кремля в ходе конференц-колла, передает корреспондент URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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