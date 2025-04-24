В Нижегородской области предотвратили второй теракт

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов и планы по поджогу телевезионной башни. Мужчина действовал по заданию иностранных спецслужб, сообщили в telegram-канале областной полиции.
В дальнейшем полученные материалы планировалось использовать для совершения терактов. У преступника изъяты техника и средства связи. Также задержанный намеревался поджечь телебашню с оборудованием мобильного провайдера в Лысково.
Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Мужчина арестован.
Ранее стало известно о предотвращении теракта на заводе в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины.
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