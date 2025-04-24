В Нижегородской области предотвратили второй теракт

ФСБ задержала жителя Нижегородской области, планировавшего поджечь телебашню
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Мужчина планировал поджечь телебашню, сейчас он задержан
Мужчина планировал поджечь телебашню, сейчас он задержан Фото:

Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов и планы по поджогу телевезионной башни. Мужчина действовал по заданию иностранных спецслужб, сообщили в telegram-канале областной полиции.

В дальнейшем полученные материалы планировалось использовать для совершения терактов. У преступника изъяты техника и средства связи. Также задержанный намеревался поджечь телебашню с оборудованием мобильного провайдера в Лысково.

Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Мужчина арестован.

Ранее стало известно о предотвращении теракта на заводе в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины. 

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Жителя Нижегородской области задержали за съемку стратегических объектов и планы по поджогу телевезионной башни. Мужчина действовал по заданию иностранных спецслужб, сообщили в telegram-канале областной полиции. В дальнейшем полученные материалы планировалось использовать для совершения терактов. У преступника изъяты техника и средства связи. Также задержанный намеревался поджечь телебашню с оборудованием мобильного провайдера в Лысково. Возбуждено уголовное дело о подготовке к совершению теракта. Мужчина арестован. Ранее стало известно о предотвращении теракта на заводе в Нижегородской области. Его готовили двое выходцев из Средней Азии по указанию Украины. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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