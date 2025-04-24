Европа донесла до администрации Трампа, что не сможет признать Крым российским

Европа передала администрации президента США Дональда Трампа сообщение, что лидеры ЕС не смогут признать Крым российской территорией. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников.
«Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским», — приводит издание комментарий одного из собеседников. Они также попытаются отговорить Трампа от этого шага.
Ранее стало известно о мирном плане Трампа, согласно которому Киев должен признать Крым российским де-юре. Однако украинский лидер Владимир Зеленский уже заявил, что не сделает этого. С таким же заявлением выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас.
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