Глава европейской дипломатии Кая Каллас выступила против предложений западных стран по урегулированию ситуации на Украине, которые могли бы приблизить окончание конфликта. Об этом сообщило австрийское издание Exxpress.
«Она отвергает предложения, которое многие в США и Европе считают реальным шансом на мир: прекращение огня, при котором России будет разрешено сохранить Крым», — пишет издание. По словам автора материала, Каллас блокирует любые возможные сделки по мирному урегулированию, даже если это приводит к затягиванию военных действий на Украине.
В публикации также сказано, что не все государства Евросоюза поддерживают бескомпромиссную позицию Каллас. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто выступает против вступления Украины в ЕС. Кроме того, в других странах Европы, включая Австрию, растет число тех, кто считает необходимым скорейшее прекращение огня — даже ценой непопулярных компромиссов.
На этой неделе Кая Каллас в интервью Agence France-Presse заявила, что ЕС не признает Крым российским и считает его украинской территорией. Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик назвал это заявление проявлением политической близорукости.
Депутат Госдумы Леонид Ивлев, в свою очередь, призвал главу европейской дипломатии изучить историю. Крым стал частью России в марте 2014 года по результатам референдума, однако Украина и ряд западных стран продолжают считать его оккупированным, передает «Ридус».
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