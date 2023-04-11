В свердловской полиции нашли замену арестованному главе наркоконтроля

Новым шефом управления наркоконтроля свердловской полиции стал полковник Гусев
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Глава УГИБДД СО Алексей Кисляков. Екатеринбург, полковник полиции, полиция, полицейский
Владислав Гусев занимал должность замначальника управления Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области вместо арестованного Ивана Ергеледжи стал полковник Владислав Гусев. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

«Главк МВД возложил руководство этим подразделением (управлением по контролю за оборотом наркотиков) на полковника полиции Владислава Гусева», — сообщил полковник Горелых. Самого Ергеледжи отстранили от службы на время судебного разбирательства. Если его вина будет доказана, ему грозит окончательное увольнение из органов.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщили, что Ергеледжи грозит до десяти лет колонии. Силовика отправили под стражу до 9 июня, следователи опросили свидетелей и провели обыски по делу.

Ергеледжи был задержан бойцами ФСБ и сотрудниками подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции 9 июня. Силовика отправили в СИЗО.

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Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области вместо арестованного Ивана Ергеледжи стал полковник Владислав Гусев. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых. «Главк МВД возложил руководство этим подразделением (управлением по контролю за оборотом наркотиков) на полковника полиции Владислава Гусева», — сообщил полковник Горелых. Самого Ергеледжи отстранили от службы на время судебного разбирательства. Если его вина будет доказана, ему грозит окончательное увольнение из органов. В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщили, что Ергеледжи грозит до десяти лет колонии. Силовика отправили под стражу до 9 июня, следователи опросили свидетелей и провели обыски по делу. Ергеледжи был задержан бойцами ФСБ и сотрудниками подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции 9 июня. Силовика отправили в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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