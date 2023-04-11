В свердловской полиции нашли замену арестованному главе наркоконтроля

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области вместо арестованного Ивана Ергеледжи стал полковник Владислав Гусев. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.
«Главк МВД возложил руководство этим подразделением (управлением по контролю за оборотом наркотиков) на полковника полиции Владислава Гусева», — сообщил полковник Горелых. Самого Ергеледжи отстранили от службы на время судебного разбирательства. Если его вина будет доказана, ему грозит окончательное увольнение из органов.
В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщили, что Ергеледжи грозит до десяти лет колонии. Силовика отправили под стражу до 9 июня, следователи опросили свидетелей и провели обыски по делу.
Ергеледжи был задержан бойцами ФСБ и сотрудниками подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции 9 июня. Силовика отправили в СИЗО.
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