В свердловской полиции нашли замену арестованному главе наркоконтроля

Новым шефом управления наркоконтроля свердловской полиции стал полковник Гусев

Владислав Гусев занимал должность замначальника управления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Новым начальником управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области вместо арестованного Ивана Ергеледжи стал полковник Владислав Гусев. Об этом URA.RU сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД области Валерий Горелых.

«Главк МВД возложил руководство этим подразделением (управлением по контролю за оборотом наркотиков) на полковника полиции Владислава Гусева», — сообщил полковник Горелых. Самого Ергеледжи отстранили от службы на время судебного разбирательства. Если его вина будет доказана, ему грозит окончательное увольнение из органов.

В пресс-службе СУ Следственного комитета России по Свердловской области сообщили, что Ергеледжи грозит до десяти лет колонии. Силовика отправили под стражу до 9 июня, следователи опросили свидетелей и провели обыски по делу.

Ергеледжи был задержан бойцами ФСБ и сотрудниками подразделения собственной безопасности свердловского главка полиции 9 июня. Силовика отправили в СИЗО.