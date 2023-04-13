В Саткинском районе туристам запретят остановки в населенных пунктах

В Саткинском районе стоянки разрешат только в отведенных местах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Саткинском районе (Челябинская область) туристам запретят останавливаться в пределах населенных пунктов. Как URA.RU рассказала и. о. директора местного Центра развития туризма Ирина Заикина, для кемпингов отведут оборудованные места на 17 турмаршрутах.

«В Саткинском районе разработаны 17 туристских маршрутов, сейчас ведется их паспортизация. Предусмотрены не только направления путешествий, но и даны рекомендации по стоянкам. Они на всех маршрутах будут располагаться вне населенных пунктов», — сообщила URA.RU Заикина.

Жителей избавят от шума, а природу — от антропогенной нагрузки. Остановки разрешат на территории приютов, оборудованных костровищами, местами для палаток, туалетами и контейнерами для мусора. На территории приютов ночлег будет безопасен, так как площади обработают от клещей.

Действовать новый порядок будет в наступающем туристском сезоне. Для нарушителей предусмотрены штрафы. Патрулировать территорию будут сотрудники учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области». В туркомпании «СатТурн» URA.RU сообщили, что готовятся путеводители, которые распечатают на бумаге и разместят в интернете. В гидах расскажут о достопримечательностях, укажут полезные телефоны и нанесут места для стоянок.

Собеседники URA.RU отметили, что создаваемая система также поможет бороться с неконтролируемым турпотоком. В настоящий момент до 70% туров в Саткинский район организуют компании без оформленных разрешений на туроператорскую деятельность.