Фотограф из Екатеринбурга стала жертвой мошенников, желая попасть на стендап от ТНТ. Скрин

17 апреля 2023 в 14:12 Размер текста - 17 +

Мошенник предложил девушке сходить на стендап-шоу Фото: Размик Закарян © URA.RU Свадебного фотографа Маргариту Мамедову из Екатеринбурга обманули мошенники, представившись ее подругой и пригласив на стендап-комиков с телеканала ТНТ. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня днем мне написала подруга, что вернулась буквально на днях из очень долгого путешествия, и мы с ней договаривались, что она обязательно забежит ко мне в гости на чай. Все расскажет. Обычно мы переписываемся в Telegram, тут пишет в ВК», — начала историю фотограф. Позже подруга предложила ей сходить на концерт стендап-комиков с телеканала ТНТ. Она заявила, что место для себя она уже забронировала, а Маргарите нужно приобрести билет рядом с ней, и скинула ссылку. По словам Маргариты, собеседник отвечал ей так, как делала ее подруга, а во время переписки смутило лишь два момента. «Два звоночка, что меня насторожили: почему были удалены сообщения из дневной переписки и почему нельзя купить билеты?» — написала фотограф. Позже оказалось, что 2500 рублей фотографа ушли мошенникам. После того как девушка поняла, что ее обманули, она выразила свое недовольство в сообщениях, на что получила ответ, что она милая. «Стараюсь не расстраиваться, это не более, чем просто деньги, с ней (с подругой — прим. URA.RU) мы еще обязательно встретимся в этот вторник, поржем надо мной. А я еще заработаю, главное, вас предупредила», — подытожила девушка. Ранее екатеринбуржец лишился больше 40 тысяч рублей после знакомства с девушкой в «Тиндере». Она скинула ему ссылку на фейковый сайт, где он должен был купить билеты в театр, в итоге с его карты списали сначала 2 300 рублей, а затем еще 38 тысяч. Фото: telegram канал Rita Mamedova Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свадебного фотографа Маргариту Мамедову из Екатеринбурга обманули мошенники, представившись ее подругой и пригласив на стендап-комиков с телеканала ТНТ. Об этом девушка рассказала в своем telegram-канале. «Сегодня днем мне написала подруга, что вернулась буквально на днях из очень долгого путешествия, и мы с ней договаривались, что она обязательно забежит ко мне в гости на чай. Все расскажет. Обычно мы переписываемся в Telegram, тут пишет в ВК», — начала историю фотограф. Позже подруга предложила ей сходить на концерт стендап-комиков с телеканала ТНТ. Она заявила, что место для себя она уже забронировала, а Маргарите нужно приобрести билет рядом с ней, и скинула ссылку. По словам Маргариты, собеседник отвечал ей так, как делала ее подруга, а во время переписки смутило лишь два момента. «Два звоночка, что меня насторожили: почему были удалены сообщения из дневной переписки и почему нельзя купить билеты?» — написала фотограф. Позже оказалось, что 2500 рублей фотографа ушли мошенникам. После того как девушка поняла, что ее обманули, она выразила свое недовольство в сообщениях, на что получила ответ, что она милая. «Стараюсь не расстраиваться, это не более, чем просто деньги, с ней (с подругой — прим. URA.RU) мы еще обязательно встретимся в этот вторник, поржем надо мной. А я еще заработаю, главное, вас предупредила», — подытожила девушка. Ранее екатеринбуржец лишился больше 40 тысяч рублей после знакомства с девушкой в «Тиндере». Она скинула ему ссылку на фейковый сайт, где он должен был купить билеты в театр, в итоге с его карты списали сначала 2 300 рублей, а затем еще 38 тысяч.